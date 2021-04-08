Zahide’m türküsünün hüzünlü hikayesi

Size Zahide’m desem aklınıza ilk ne gelir? Hemen kulağınızda Neşet Ertaş’ın o yanık sesi yankılanır ve meşhur türküyü mırıldanmaya başlarsınız büyük ihtimalle. Herkesin sahip çıktığı meşhur sevdalardan biridir Zahide'm. Fakat Neşet Ertaş ile özdeşleşse de asıl öyküsü daha farklıdır. Evet, “Eski Defterler”in yeni bölümü ile karşınızdayız.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kamera - Kurgu: Ahmed Helal

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