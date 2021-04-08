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Zahide’m türküsünün hüzünlü hikayesi

Yayınlanma Tarihi: 08.04.2021 16:21 Güncelleme Tarihi: 08.04.2021 16:29

Size Zahide’m desem aklınıza ilk ne gelir? Hemen kulağınızda Neşet Ertaş’ın o yanık sesi yankılanır ve meşhur türküyü mırıldanmaya başlarsınız büyük ihtimalle. Herkesin sahip çıktığı meşhur sevdalardan biridir Zahide'm. Fakat Neşet Ertaş ile özdeşleşse de asıl öyküsü daha farklıdır. Evet, “Eski Defterler”in yeni bölümü ile karşınızdayız.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kamera - Kurgu: Ahmed Helal

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