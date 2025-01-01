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Üç aylar tavsiye kitaplar I Kitap Dedektifi

Yayınlanma Tarihi: Ocak 01, 2025 11:15 Güncelleme Tarihi: Ocak 01, 2025 11:24

Her bölümünde çok önemli isimlerin kitap ve kitaplarını incelediğimiz Kitap Dedektifi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Dördüncü bölümde Üç aylarda okunacak kitap tavsiyelerinde bulunduk. İşte, Üç aylarda okunması gereken o kitaplar...

Editör: Bekir Salih Yaman

Özge Özkul

Kurgu: Ayşenur AKYOL

Kamera: Serkan Hervenik

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