Üç aylar tavsiye kitaplar I Kitap Dedektifi
Yayınlanma Tarihi: Ocak 01, 2025 11:15 Güncelleme Tarihi: Ocak 01, 2025 11:24
Her bölümünde çok önemli isimlerin kitap ve kitaplarını incelediğimiz Kitap Dedektifi'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Dördüncü bölümde Üç aylarda okunacak kitap tavsiyelerinde bulunduk. İşte, Üç aylarda okunması gereken o kitaplar...
Editör: Bekir Salih Yaman
Özge Özkul
Kurgu: Ayşenur AKYOL
Kamera: Serkan Hervenik
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