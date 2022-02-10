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Sultan Abdülhamid’in Sherlock Holmes hayranlığı

Yayınlanma Tarihi: 10.02.2022 17:10 Güncelleme Tarihi: 10.02.2022 17:12

Sultan Abdülhamid’in sıkı bir Sherlock Holmes takipçisi olduğunu duymuş muydunuz? Büyük bir kitapsever olan Abdülhamid Han, polisiye roman tutkunuydu. Özel çeviriler yaptırır, geceleri yatmadan önce kendisine bu polisiyelerin okunmasını isterdi. Sherlock Holmes ile ilk karşılaşması da saray çevirmenin dikkati sayesinde gerçekleşti. Peki, Abdülhamid Han'ın "Sherlock Holmes" ile ilk karşılaşması nasıl gerçekleşti?

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