Sezai Karakoç I 10 Dakikada Edebiyat

Anadolu'nun gür sesli, mütevazı şairi Sezai Karakoç medeniyet elbisesinin kuşanmış bir derviş, hakikat olunda bir karınca idi. Şair-Yazar Mustafa Akar 10 Dakikada Edebiyat'ın yeni bölümünde Bilge şair Sezai Karakoç'a bir pencere açıyor: "Türk edebiyatına; ümmet fikri, Müslüman toplumu fikri, diriliş fikri, diriliş düşüncesi fikri Sezai Karakoç ile birlikte girmiştir." Vefatının üçüncü sene-i devriyesinde Üstad Sezai Karakoç'u rahmet ve minnet ile yad ediyoruz.

✒ Mustafa Akar:

Sezai Karakoç, Türk edebiyatının en büyük şairlerinden bir tanesi...

Biz çok sevdiğimiz insanlara büyük demeyi severiz. Sezai Karakoç büyüklük sıfatını fazlasıyla hak eden bir şair. Çünkü sadece şiir değil makale, deneme, düşünce metinleri, çeviriler, hikayeler, piyesler kaleme aldı. Edebiyatın matbuat anlamında bildiğimiz hemen her türünde metin üretmiş bir insandan bahsediyoruz. Sadece metin üretmekle kalmamış aynı zamanda ürettiği fikirleri bir düşünce akımına dönüştürmüş bir kişilik Karakoç. Ardından bu düşünce akımında takip eden birçok insanı bir araya getirmiş bir aksiyon insanından da bahsediyoruz. Fakat çok enteresan bir şeydir; bu aksiyon insanı, bu kadar büyük bir kitleyi harekete geçiren bu ilginç insan; bir münzevi, yalnızlığı çok seven, tevazu ile yaşayan bir insan. Bu açıdan bakıldığında Sezai Karakoç'un dünyada herhalde bir başka örneği daha yoktur.

Editör

Bekir Salih Yaman

Özge Özkul

Video Editör:

Serkan Hervenik

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