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Necip Fazıl’ın ilk pişmanlığı

Yayınlanma Tarihi: 19.01.2021 09:32 Güncelleme Tarihi: 19.01.2021 09:32

Hepimizin yakından tanıdığı bir isim, Necip Fazıl, hayatının birçok merhalesinde acılarla imtihan edilse de ilkini çok erken yaşlarda tattı. Sebebi ise kız kardeşi Selma’ydı. “Eski defterler”i açıyoruz.

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