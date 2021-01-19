Necip Fazıl’ın ilk pişmanlığı

Hepimizin yakından tanıdığı bir isim, Necip Fazıl, hayatının birçok merhalesinde acılarla imtihan edilse de ilkini çok erken yaşlarda tattı. Sebebi ise kız kardeşi Selma’ydı. “Eski defterler”i açıyoruz.

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