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Mustafa Akar anlatımıyla: Şeyh Galip - 10 Dakikada Edebiyat

Yayınlanma Tarihi: Aralık 07, 2024 12:50 Güncelleme Tarihi: Aralık 07, 2024 13:06

Hem divan edebiyatının son büyük şairi hem de modern edebiyatımızın ise kurucu ismi olarak kabul edilen Şeyh Galip, şiir tecrübemizde istisnai bir noktadadır. Henüz 26 yaşında edebiyatımızın klasiklerden kabul edilen Hüsnü Aşk'ı kaleme alan Galip Dede, mecazlarla örülü bir şiir diline sahiptir. Şair - Yazar Mustafa Akar, 10 Dakikada Edebiyat'ın yeni bölümünde Şeyh Galip Efendi'yi anlattı: "Şeyh Galip 18. yüzyılın bir şairi. Kendisine "Şair-i Maderzat" deniliyor. "Şair-i Maderzat" doğuştan şair demek. Şeyh Galip doğduğunda şiir söyleyebilme yeteneğiyle dünyaya adımını atıyor..."

Mustafa Akar:

Bir Divan Edebiyatı şairinden bahsediyoruz ve bildiğimiz bütün Divan Edebiyatı şairlerin ismi genelde dönemine göre hep tek isimle anılır

Şeyh Galip dediğimizde aklımıza önce bu ifade geliyor neden Şeyh Galip? Bir Divan Edebiyatı şairinden bahsediyoruz ve bildiğimiz bütün Divan Edebiyatı şairlerin ismi genelde dönemine göre hep tek isimle anılır. Fuzuli, Baki, Nefi gibi… Başka isimlerde var elbette ama edebiyat tarihçileri tarihe geçirirken böyle tek isimle geçirmişlerdir. Galip Efendi'ye geldiğimizde daha doğru tabirle söylemek gerekirse Galip Dede'ye geldiğimizde iş biraz değişiyor. Çünkü kendisi aynı zamanda bir Mevlevi şeyhi ve bugün de birçok insanların gezdiğinizde Taksim'de göreceği Galata Mevlevihanesi'nin önemli şeyhlerinden bir tanesi. Hazretin mezarı da yine Galata'nın Mevlevihanesi'nin hemen girişinde yer alıyor.

Editör:

Bekir Salih Yaman

Video Editör:

Serkan Hervenik

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