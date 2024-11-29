Mustafa Akar anlatımıyla: Necip Fazıl Kısakürek - 10 Dakikada Edebiyat

Edebiyatımızın en müstesna isimlerinden olan Necip Fazıl Kısakürek pek çok otorite tarafından "Şairler Sultanı" olarak anılırdı. Dil ile kurduğu bağ, etkileyici hitabeti ve insanları peşinden sürükleyen aksiyonel yönü ile tanınan Kısakürek, bir davanın tecessüm etmiş haliydi.Şair - Yazar Mustafa Akar'ın sunumuyla, Şair-Yazar Mustafa Akar 10 Dakikada Edebiyat'ın yeni bölümünde Necip Fazıl Kısakürek'i anlatıyor: "O üstad Maraş'ta, Sivas'ta, Trabzon'da, Hatay'da düğün salonlarında, kahvehanelerde, kıraathanelerde gençlere, bu toprakların insanlarına hakikati anlatmaya çıktı bir gün yola..."

✒ Mustafa Akar:

Şair-i Azam demek lazım ki Necip Fazıl, bunu fazlasıyla hak eden bir şair.

Bazı yazarlar yapıtlarıyla, yazdıklarıyla, eserleriyle bazı yazarları da sadece yaşamlarıyla öne çıkarlar. Bana göre Necip Fazıl Kısakürek bunlardan çok ayrı bir yerde. Necip Fazıl hem yazdıklarıyla, eserleriyle, yapıtlarıyla hem de yaşamıyla tırnak içerisinde "olağanüstü yaşamıyla" öne çıkan nadir yazarlarımızdan bir tanesi. Yazar derken aslında Necip Fazıl'a şair demek lazım. Hatta onun da hoşlanacağını düşündüğüm tabirle Şair-i Azam demek lazım ki Necip Fazıl, bunu fazlasıyla hak eden bir şair. Necip Fazıl deyince aklımıza önce Çile kitabı geliyor. Bütün şiirlerini sonradan toparladığı Çile sadece bir kitap ismi değil Necip Fazıl için. Bütün hayatını kapsayan, bütün hayatını bir şemsiye gibi üstten neredeyse ele geçiren bir kavram Çile...

Editör: Bekir Salih Yaman

Kurgu: Ayşenur AKYOL

Kamera: Serkan Hervenik

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