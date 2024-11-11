İsmail Güleç'in Anlatımıyla Muhammediyye I Edebi Klasikler

Fikriyat olarak edebiyat dolu yeni programımız "Edebi Klasikler" ile karşınızdayız... Prof. Dr. İsmail Güleç'in anlatımıyla, edebiyat ve düşünce dünyamızı inşa eden eserlerin merkeze alındığı programımızı Fikriyat.com ve sosyal mecralardaki hesaplarımızdan kanalımız üzerinden takip edebilirsiniz. Edebi Klasikler'in ilk bölümünde Prof. Dr. İsmail Güleç, Anadolu edebiyatının kurucu metinlerinden olan Muhammediyye'yi anlatıyor.

Soru: Muhammediyye'nin müellifi kimdir?

Prof. Dr. İsmail Güleç:

Muhammediyye'nin müellifi Gelibolulu Mehmed Efendi'dir. Gelibolulu iki kardeş olarak meşhurdurlar: Yazıcızade Mehmet ve Yazıcızade Ahmet Efendiler. olarak bilinir. Bizim kültürümüzü halk edebiyatımızı Türk edebiyatını, Türk dini edebiyatını, din etkisinde gelişen Türk edebiyatını hatta halk kültürünü halk inançlarını beslemiş önemli birkaç kaynaktan biridir kardeşler. Gelibolulu, ilmi tahsilinden sonra Hacı Bayram-ı Veli'nin Sultan II. Murad tarafından Edirne'ye davet edilmesi üzere gerçekleştirildiği yolculuğunda uğramış olduğu Gelibolu'da karşılaşır ve ona bağlanır. Onun dervişi olduktan sonra da hayatının geri kalan kısmını insanları irşad ederek geçirir. Hayatı Gelibolu'daki denize bakan kayalıklar içindeki çilehanesinde, -bir oyuk içinde yaptığı çilehanede- geçer. Kitaplar yazar ve insanları irşad eder. Fakat şeyhlik postuna oturmaz. O, bizatihi bir tekke kurup şeyhlik yapıp insanları tekkede irşad etmek yerine kitaplar yazarak insanları öldükten sonra da irşad etmeye, bilgilendirmeye devam etme yolunu seçer. Yazıcızade büyük bir alim, mutasavvıf, müellif ve şair olmak üzere çok yönlü bir zat idi.

Editör

Bekir Salih Yaman

Video Editör:

Ayşenur Akyol

Kamera:

Serkan Hervenik

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