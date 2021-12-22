Dostoyevski idamdan nasıl kurtuldu?

Sezai Karakoç'un son yolculuğu
Üstad Sezai Karakoç, 16 Kasım 2021'de dünya sürgününü sona erdirip "En Sevgili"ye kavuştu....
Dostoyevski, dünya edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. Onun eserlerindeki psikolojik analizler insan ruhunun derinliklerini açığa çıkarır. Hiç kuşkusuz buradaki en önemli etken, yazarın yaşantısıdır. Çok genç yaşlarda idam cezasına çarptırılması, hapishane ve sürgün hayatı nedeniyle ilk defa suç ve ceza kavramlarıyla karşılaşır. Bu da onun dünya edebiyatına damgasını vuracak eserleri kaleme almasını sağlar. Peki, Dostoyevski neden idama mahkum edildi?Dostoyevski ile ilgili haberimizi okumak için tıklayın
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Üstad Sezai Karakoç, 16 Kasım 2021'de dünya sürgününü sona erdirip "En Sevgili"ye kavuştu....
Üstad Sezai Karakoç 16 Kasım 2021 Salı günü dünya sürgününü sona erdirip "En Sevgili"sine kavuştu...
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