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Dostoyevski idamdan nasıl kurtuldu?

Yayınlanma Tarihi: 22.12.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021 11:30

Dostoyevski, dünya edebiyatının en önemli yazarlarından biridir. Onun eserlerindeki psikolojik analizler insan ruhunun derinliklerini açığa çıkarır. Hiç kuşkusuz buradaki en önemli etken, yazarın yaşantısıdır. Çok genç yaşlarda idam cezasına çarptırılması, hapishane ve sürgün hayatı nedeniyle ilk defa suç ve ceza kavramlarıyla karşılaşır. Bu da onun dünya edebiyatına damgasını vuracak eserleri kaleme almasını sağlar. Peki, Dostoyevski neden idama mahkum edildi?

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