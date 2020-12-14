Dostoyevski idamdan nasıl kurtuldu?
Dostoyevski, henüz 28 yaşındayken yasaklı kitapları okuduğu gerekçesiyle idama mahkûm edildi....
Dostoyevski, henüz 28 yaşındayken yasaklı kitapları okuduğu gerekçesiyle idama mahkûm edildi. Fakat bu kararının arkasında bambaşka bir gizem vardı.
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Dostoyevski, henüz 28 yaşındayken yasaklı kitapları okuduğu gerekçesiyle idama mahkûm edildi....
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