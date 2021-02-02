Cemil Meriç gözlerini neden kaybetti?

Elektrikler kesildiğinde ilk iş olarak telefon ışığıyla ya da bir mum aracılığıyla etrafı aydınlatırız. Bu karanlık hiç gitmese ne yapardınız? Cemil Meriç, herkesin irkilerek kaçındığı bu soruyu bizzat yaşayarak öğrendi.

"Karanlıklardan aydınlıklar çıkaran zümrüdüanka: Cemil Meriç" haberimizi okumak için tıklayın.

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