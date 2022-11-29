Arama

Menu

Kapısından kimseyi geri çevirmezdi: Raşit Küçük'ün bilinmeyenleri

Yayınlanma Tarihi: 29.11.2022 15:24 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 16:00

İlmi, akademik ve sosyal çalışmalarının yanında yetiştirdiği öğrenciler ile tanınan rahmetli Raşit Küçük, toplumun her kesimine temas eden öncü bir alimdi. 22 Kasım tarihinde vefat eden Küçük bir dönem Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu başkanlığı yapmıştı. Vefatına dek İSAM başkanlığı görevini üstlenen Raşit Küçük, ümmet coğrafyası ile ülkemizin arasındaki manevi sınırları kaldırmaya çabalıyordu.

◾ Yetmiş beş yıllık ömrünü ilim, irfan ve milletin yolunda harcayan Raşit Küçük, akranlarının aksine sosyal yönü ve yardımseverlik faaliyetleri ile öne çıkan bir simaydı.

◾ İdarecilik dönemlerinde öğrencileri ve milleti ile yakın temas kuran Küçük; kapısını çalana hayır demeyen, elinden gelen, gelmeyen her imkanı ümmet için seferber eden müstesna bir alimdi.

Alimin ölümü

22 Kasım 2022 tarihinde vefat eden ülkemizin en kıymetli ilim adamlarından Raşit Küçük ile alakalı hem talebesi hem de yakın mesai arkadaşı İSAM Genel Sekreteri Fahrettin Ergün ile bir mülakat gerçekleştirdik.

◾ Hem talebe hem de bir mesai arkadaşının gözünden Hoca'yı daha yakinen tanımak ve hizmetlerine şahit olmak maksadıyla Ergün ile kapsamlı bir mülakat gerçekleştirdik.

Haberin Devamı

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
DAHA FAZLA
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN