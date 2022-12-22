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TÜRK TARİHİ

Osmanlı Padişahı III. Murad

Osmanlı Devleti'nin duraklamaya başladığı dönemde tahta geçen III. Murad, babası II. Selim'in tek varisi idi. Padişah olduktan sonra ilk icraat olarak Kabe'nin duvarlarını tamir ettirir. Onun saltanatı döneminde Osmanlı doğuda en geniş sınırlara ulaşır. İşte III. Murad'ın hayatı...

Yayınlanma Tarihi: 22.12.2022 16:07:53 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 14:31

🔷 Sarı Selim olarak anılan II. Selim'in oğlu III. Murad, 1546 yılında doğar. Annesi Nurbanu Sultan, Hürrem Sultan'ın gelinidir. III. Murad ilk eğitimini Manisa sarayında alır. Tecrübe kazanması küçük yaşta için Aydın sancak beyliğine tayin edilir. Babası Selim Kütahya valisi olunca Murad Saruhan sancak beyi olur ve padişahlığına değin burada idarecilik yapar.

🔷 Yetenekli, dindar ve iyi eğitim görmüş bir kimse olan Şehzade Murad, tahtın tek varisidir. Babasının vefatı üzerine 1574 yılında tahta geçer ve on ikinci padişah olur. İlk icraat olarak Kabe'nin duvarlarını tamir ettirir.

🔷 Saltanatının ilk yıllarında Kanuni döneminden beri devlet yönetiminde bulunan Sokullu Mehmet Paşa'ya karşı olan grubun etkisiyle hareket ettiği görülür.

🔷 III. Murad dönemi içerisinde doğuda Safevilerle, batıda Avusturyalılarla ve Akdeniz'de İspanyol ve Portekizlilere karşı mücadele edilir.

💠 Osmanlı'yı Doğu'da en geniş sınırlara ulaştıran Ferhad Paşa Antlaşması, III. Murad döneminde imzalanır.

🔷 Batı'da Avusturya üzerine sefer emri veren padişah, bu cephede başarılı olamaz ve bazı kaleleri kaybeder.

🔷 Akdeniz'de Fas'a verdiği destek sonucu Portekizlilere karşı büyük bir zafer elde eder. Böylelikle Fas üzerindeki Osmanlı etkisi artar. III. Murad sadece Kuzey Afrika'nın uzak kıyılarında değil aynı zamanda iç kesimlerinde de nüfuz tesis eder.

🔷 III. Murad'ın bıraktığı en önemli eser bugün Manisa'da yer alan Muradiye Külliyesi'dir. Planları Mimar Sinan tarafından hazırlanan külliye; cami, medrese, imaret, han ve tabhâneden oluşur.

💠 Şiire ve edebiyata ilgi duyan padişah, pek çok şiir kaleme alır. Osmanlıca dışında Farsça şiirler de kaleme alan Sultan, şiirlerini divanda toplar. Eserlerinde Allah aşkı, ahiret, peygamber ve tasavvufi konuların ön planda olduğu görülür.

🔷 Böbrek ve mide rahatsızlığı bulunan III. Murad, 1595 yılında vefat eder. Padişahın naaşı Ayasofya haziresine defnedilir.

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