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DÜNYA TARİHİ

Geçmişten günümüze yayımlanan

Yayınlanma Tarihi: 15.09.2020 13:25 Güncelleme Tarihi: 15.09.2020 13:25
Geçmişten günümüze yayımlanan 10 İnsan Hakları Bildirgesi

Tarihsel bir olgu olarak insan hakları, ahlak, felsefe, dil, din, hukuk ve kültür gibi birçok gelişmeleri içermektedir. düşüncesi günümüze kadar ulaşan insanoğlunun kadim meselelerinden biridir. İnsan hak ve özgürlüklerinin korunması ve güvence altına alınması için verilen mücadeleler neticesinde günümüze kadar pek çok hak ve özgürlükleri savunan bildirgeler yayınlanmıştır. İşte geçmişten günümüze yayımlanan ...

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Etiketler 10 İnsan Hakları Bildirgesi hak ve özgürlük

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