İşgale karşı ilk kurşun: Sütçü İmam

I. Dünya Savaşı'nın ardından imzalanan Mondros Mütarekesi 'nin 7. maddesine dayanarak İtilaf Devletleri Anadolu 'da pek çok bölgeyi işgal etmeye başladı. Bu yerlerden biri de Maraş 'tı. Fransızlar işgal ettikleri tarihi şehirde en büyük desteği Ermenilerden gördüler. İşgalden 2 gün sonra yaşanan olay, Maraş'ı Kahramanmaraş yapacak, Anadolu'nun güneyindeki işgallerin sona ermesini sağlayacak kıvılcım oldu. İşte o olay..

🔹 29 Ekim 1919 tarihinde İngiliz işgal dönemi sona ermiş ve iki devletin aralarında anlaşması sonucunda Maraş bu defa da Fransızların işgaline uğradı. Fransız işgal güçlerinin çoğunluğunu Ermeniler oluşturdu. Maraş halkı işgale karşı tepkisini göstermenin yollarını arıyordu. Maraş'ta pek çok olayın fitilini ateşleyen bir olay oldu.

🔹 Asıl adı "Ali" olan Sütçü İmam, Maraş'ın Fevzi Paşa Mahallesi'nden olup, Uzunoluk Camii'nde gönüllü olarak imamlık yapmasının yanı sıra geçimini sağlamak için sütçülük yapıyordu.

🔹 Fransızların işgali altına giren Maraş'ta, düşman askerleri sokaklarda gezinmeye başlar. Hamamdan çıkan Müslüman kadınlara Fransız devriyeleri ve Ermeniler "Burası artık Türklerin değil, Fransız memleketinde bizim dediğimiz olacak, açın yüzlerinizi" diyerek saldırarak sarkıntılık etmeye başlarlar. Kadınlar bağırmaya başlar. Hamamın yakınında bulunan Kel Hacı'nın kahvesinde bulunan Maraşlılar olay yerine koşarak askerlere müdahale etmeye çalışır. Kadınları kurtarmak isteyen Çakmakçı Said ile Gaffar Osman ağır yaralanır. Tam bu esnada Sütçü İmam olay yerine gelir. Müslüman kadınlara sataşan askerleri ve yaralıları görünce tabancasını çıkarır ve ateş eder.

🔹 Bu olayın hemen akabinde şehirdeki direnişi örgütlemek amacıyla 29 Kasım 1919'da Maraş Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti kuruldu. Maraşlı doktor Mustafa ile arkadaşları Maraş'ta Kuvâ-yi Milliye teşkilâtı kurmak üzere Hey'et-i Temsîliyye başkanı Mustafa Kemal ile irtibat kurdular. Sivas Kongresi'nde Maraş'ta Kuvâ-yi Milliye kurulmasına karar verildi ve Hey'et-i Temsîliyye tarafından Yüzbaşı Selim ve Üsteğmen Âsaf bu işe memur edildi. Fransızlar pek çok yerde Kuvâ-yi Milliyeciler'in baskınına uğramaya başladı. Çatışmalar kısa sürede şehre sıçradı. Bertiz Kuvâ-yi Milliyesi kumandanı Doktor Mustafa Bey, Yumurtatepe'deki Fransız karargâhına saldırılar düzenledi. Bu gelişme şehirdeki Müdâfaa-i Hukuk Cemiyeti'ni de harekete geçirdi. Şehirde çatışmalar yoğunlaşınca Pazarcık Kuvâ-yi Milliyesi kumandanı Kılıç Ali Bey de Maraş'a girdi. Türk çeteleri Maraş'a yardım getiren Fransız konvoylarını da vurmaya başladılar. Bayazıtlı mahallesine yönelik ağır topçu saldırıları karşısında halk Doktor Mustafa Bey'i Fransız karargâhına görüşme yapmaya gönderdi. Mustafa Bey, Fransız kumandan General Queratte ile yaptığı görüşmeden dönerken Ermeniler tarafından şehid edildi. Fransızlar 11 Şubat 1920'de şehri boşaltarak İslâhiye tarafına doğru çekilmeye başladılar. Zeytun ve Şar köyünde toplanan bazı Ermeni çetelerinin etrafa zarar vermeye devam etmesi üzerine bölgeye müfrezeler gönderilerek olaylar bastırıldı.

🔺 Bu ateş sadece Maraş'ta düşmana karşı verilen mücadelenin başlangıcı olmaz. İşgal edilen Antep, Urfa ve diğer bölgelerdeki mücadele de bu ateş ile birlikte başlar.

🔹 Maraş işgalden kurtulup Kahramanmaraş olduktan sonra Sütçü İmam belediyeye odacı olarak alındı, Maraş Kalesi'ndeki topun idaresi de kendisine bırakıldı. Abdülmecid halife olduğunda 101 pare top atmak için kaleye çıkan Sütçü İmam'ın, barutun ateş alması sonucu vücudunda yanıklar meydana geldi; kaldırıldığı Alman Eğitim Hastanesi'nde 25 Kasım 1922'de hayatını kaybetti.

💠 Bu toprakları canı pahasına savunan bütün kahramanlarımızı hayırla yâd ediyoruz..