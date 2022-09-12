İslam mimarisi tarihin çeşitli dönemlerinde farklı form ve stillerle tezahür etmiştir. Zamanın kıskacında yeni şekilleri ve işlevleri de bünyesine dahil etmesiyle beraber zenginliğini iyice artırmıştır. En önemli ve vazgeçilmez formu olan kubbe bu serüvende değişikliklere uğramış, mimarların tahayyülünde farklı yorumlarla kendisini belli etmiştir. Katar'ın başkenti Doha'da 2015 yılında inşa edilen bu eser de geldiğimiz noktada İslam mimarisinin yeni ve modern üslubunu sergiliyor.