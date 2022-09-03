Arama

Menu
TARİH

Mimar Sinan'ın halefi: Davud Ağa

Yayınlanma Tarihi: 3.9.2022 16:46:00 Güncelleme Tarihi: 03.09.2022 16:54
Mimar Sinan’ın halefi: Davud Ağa

Mimar Davud Ağa, Mimar Sinan'ın baş mimar olduğu dönemde desteklediği ve başarılı bulduğu önemli çıraklarındandır. Eserleriyle çağlar ötesi yapılar ortaya koyan Sinan'ın hayatını kaybetmesiyle beraber Davud Ağa, Hassa Mimarlar Ocağı Teşkilatı'nın başına geçer ve 1588-98 yılları arasında imparatorluğa baş mimarlık yapar. Sinan'dan edindiği mimari birikime kendine has üslup özelliklerini de ekleyen usta isim kendisinden sonraki mimarları da etkiler.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Mimar Sinan sinan Hassa Mimarlar Ocağı Teşkilatı Davud Ağa

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN