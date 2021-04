Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 27. cüz

Peygamberimizin Ramazan-ı Şerif’te Cebrail aleyhisselam ile ifa ettikleri bir uygulama olan mukabele, biz Müslümanların da asırlar boyu gerçekleştirdiği bir ibadettir. Fikriyat.com olarak her gün bir cüzle siz değerli okurlarımıza ulaşmayı ve Kur'an-ı Kerim'in hatmini birlikte tamamlamayı istiyoruz. Bu minvalde derlediğimiz Ramazan mukabelesi Kur'an-ı Kerim hatmi 27. cüzü sizlerle buluşturuyoruz. Kur'an-ı Kerim'in 27’inci cüzü Zariyat suresinin 31- 60. ayetlerini, Tur suresinin 1-49. ayetlerini, Necm suresinin 1-62. ayetlerini, Kamer suresinin 1-55. ayetlerini, Rahman suresinin 1-78. ayetlerini, Vakıa suresinin 1-96. ayetlerini ve Hadid suresinin 1-29. ayetlerini ihtiva eder.

Ramazan ayı, Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı aydır ve "Kur'an ayı" olarak da anılır. Bu ayda bol bol Kur'an okunması tavsiye edilmiş; Ramazan boyunca en az bir kere hatim yapılması ve mukabele okunması geleneği yaşatılan değerlerimizden olmuştur.

Mukabele, bir başkasının Kur'an-ı Kerim'i okuyuşunu takip etmek yoluyla hatim etme manasını taşır. Ramazan-ı şerifte en az bir defa hatim tamamlamak tavsiye edilmiştir.

Ramazan mukabelesi, geleneksel anlamda insanların bir araya gelerek gerçekleştirdikleri bir uygulama olsa da bu ibadeti internet ya da televizyon kanalları aracılığıyla yapmak da mümkün.

Fikriyat.com olarak her gün bir cüzle Kur'an-ı Kerim'in hatmini siz değerli okurlarımızla birlikte tamamlayacağımız Ramazan mukabelesinin 8. cüzünü sizlerle buluşturuyoruz.

RAMAZAN MUKABELESİ 27. GÜN

Kur'an-ı Kerim uygulamamızdan cüzlerin Arapça okumalarına ulaşabilir ve mukabele için podcastlerden faydalanabilirsiniz.

🔸 Kur'an-ı Kerim'i Arapçasından okuyup takip etmek kadar önemli görülen bir başka husus ise okunan ayet-i kerimelerin mealine ve tefsirine vakıf olmaktır.

🔸 Bu noktada her gün okunan bir cüzün mealini ve ayetlerin asıl manasını kavrayabilmek için tefsirini okumamız tavsiye edilir.

27. CÜZDE HANGİ SURELER BULUNUR?

ZÂRİYÂT SURESİ

Kur'an-ı Kerim'in elli birinci suresi olan Zâriyât, adını ilk âyette geçen ve esip savuran rüzgârlar anlamına gelen "ez-zâriyât" kelimesinden alır.

🔸 Surede öldükten sonra hesap için toplanma, inkârcıların ahirette karşılaşacakları azap, mü'minlere verilecek mükâfatlar, Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren kevni deliller konu edilir.

ZÂRİYÂT SURESİNDE VURGULANAN KONULAR

🔸 Sure, rüzgâra, yoğunlaşıp yağmur yükünü taşıyan bulutlara, denizde süzülüp giden gemilere yeminle başlar. Allah'a karşı gelmekten sakınanların cennetlerde ve pınar başlarında bulunacakları bildirilir.

🔸 Allah'a karşı gelmekten sakınanların dünyadaki nitelikleri şöyle sıralanır: Daima iyi ve faydalı işler yapanlar, teheccüd namazı kılanlar, tövbe edenler, mallarında hem dilenen hem de durumunu açığa vuramayan yoksulların haklarının olduğunu kabul edenler.

🔸 Surede gökyüzünün ilâhî kudretle inşa edildiği, yeryüzünün insan hayatına elverişli biçimde döşenip düzenlendiği belirtilir. Öğüt ve ibret almak için her şeyin çift (karşıt) yaratıldığı da ifade edilir.

🔸 İnkârcıların ve zulüm yolunu tercih edenlerin daha öncekiler gibi dünya ve âhirette gerekli karşılığı bulacakları bildirilir.

TÛR SURESİ

🔸 Kur'an-ı Kerim'in elli ikinci suresi olan Tur, adını birinci âyette geçen ve dağ anlamına gelen "et-Tûr" kelimesinden alır. Burada Hz. Musa'ya ilk vahyin geldiği Sina dağı kastedilir.

🔸 Surede hesap gününün kaçınılmaz bir gerçek olduğuna vurgu yapılır. Takva ehlinin mükâfatları tasvir edilir. Resulullah'ın (sav) gerçek peygamber olduğunu kanıtlayan delillere yer verilir.

T Û R SURESİNDE VURGULANAN KONULAR

🔸 Şirkten uzak durarak kendini kötülükten koruyanların, kendileri gibi iman eden aile fertleriyle beraber cennet nimetleri ile mükafaatlandırılacakları ve birlikte hayat sürecekleri ifade edilir.

🔸 Cennettekilerin birbirleriyle görüşüp sohbet edecekleri ve dünyada daima Allah'ın huzurunda hesap verme endişesi taşıdıklarını söyleyecekleri bildirilir.

🔸 Peygamber Efendimize (sav) öğüt verilip öğüt vermeye devam etmesi, müşriklerinin kötü sözlerinden etkilenmemesi söylenir.

🔸 Hz. Peygamber'e hitap edilerek ve müşrikleri kimseden yardım alamayacakları ve felâkete uğrayacakları güne havale ederek kararmış kalpleriyle baş başa bırakması emredilir.

Sen rabbinin hükmünü sabırla bekle, kuşkusuz sen bizim gözetim ve korumamız altındasın. Her kalktığında rabbini hamd ile tesbih et. Gecenin bir kısmında ve yıldızlar çekildiğinde de O'nu tesbih et. (Tur suresi, 48-49. ayetler)

Tur suresi 48-49. ayetlerin tefsiri

NECM SURESİ

🔸 Kur'an-ı Kerim'in elli üçüncü suresi olan Necm, 62 ayetten oluşur. Adını ilk ayetin başında yer alan ve yıldız anlamına gelen "en-Necm" kelimesinden alır.

🔸 Surede, Kur'an-ı Kerim'in Allah tarafından Cebrâil vasıtasıyla Peygamber Efendimize indirilmiş olduğu belirtilir. Hz. Peygamber'in Allah'tan aldıklarını sadakatle tebliğ ettiği ortaya konur.

🔸Ayrıca herkesin yaptığının karşılığını göreceği, Allah'ın kudretinin delilleri de konu edilir.

NECM SURESİNDE VURGULANAN KONULAR

🔸 Necm suresinde müşriklerin iddia ettiği gibi Hz. Peygamber'in doğru yoldan sapmadığı, tebliğlerinin Cebrail vasıtasıyla kendisine indirilen vahiy olduğu vurgulanır.

🔸 İnkarcıların taptığı Lât, Uzzâ ve Menât'ın isimleri zikredilerek küfürlerindeki mantıksızlık ortaya konur. Dünya hayatından başka hiçbir amacı olmayan, âhireti inkâr eden müşriklerin melekleri dişi kabul edip bu vasıfta gördükleri putlara tapındıkları belirtilir.

🔸 Nuh aleyhisselamdan itibaren Allah elçilerinin mesajlarına karşı çıkanların helâke mâruz bırakıldığı anlatılır. Kıyamet gününün yakın olduğu ancak zamanını Allah'tan başka kimsenin bilmediği ifade edilir.