Sinemada yeni dönem eleştirisi ve gençler…

Yönetmen, senarist ve yapımcı Mesut Uçakan her hafta VAV TV'de, sinemaya ilişkin birçok konuyu önemli konuk ve genç misafirlerle birlikte irdelememize fırsat tanıyor. Sinema alanında birbirinden değerli isimlerin yer aldığı "Sonsuz Kareler" programının bu bölümünde yönetmen Nazif Tunç ağırlandı. Programda “Sinema ve aşk… Sinemada yeni dönem eleştirisi… Sinema sektöründeki dönüşüm… Yeni dönem sineması ve gençler… İlahi aşkın sanata yansıması…” başlıkları ele alındı. Programdan öne çıkan detayları sizler için derledik.

Sinemanın yolculuk serüvenine baktığımızda pek çok olaydan beslendiğini görmek mümkün. İlk olarak Lumiere Kardeşler ile başlayan sinema serüveni (28 Aralık 1895) devamında Osmanlı'nın başkenti İstanbul'a geldi. Türk sinemasının başlangıç tarihi ise Ayastefanos'ta yaptırılan Rus anıtının yıkıldığı 14 Kasım 1914 günü olarak kayıtlara geçti. Anıtın yıkılışını ise Fuat Uzkınay filme aldı. (Uzkınay'dan çok daha önce de kayıda alınan filmlerin olduğu belirtilir.)

Daha da önceye bakarsak sinemanın varoluş tarihi aslında ilk çağlarlara kadar gider. Mağara resimleri bunun en güzel örneklerinden biri. İlk fotoğraf 1826'da çekilmiştir örneğin. Kinetoscope ise ilk hareketli görüntü kaydeden kameradır. Yani sinema aslında her geçen gün kendine olağanüstü yetenekler eklemeyi ve bunu izleyiciye farklı farklı duygularla yansıtmayı çok önceden hedeflemiş bir sanattır. Sinema için yaşanmışlıklar, yaşanacaklar ve yaşanıyor olanlar çok önemli malzemeler içerir. Bir anıtın yıkılışını kayıda alma fikrinin ana temasında da bu amaç vardır. İzleyiciye yaşanılan duyguyu en gerçekçi biçimde yansıtmak.. . Bugünkü konumuz olan sinema ve dönüşüm meselesine kısa bir giriş yaptıktan sonra değerli yönetmenler ne demişler, gelin birlikte irdeleyelim.

🎬 HAYAT NEDİR?

Sinema üzerinden hayatı okumaya çalıştığımızda aslında o kadar da kolay olmadığını görürüz. Çünkü hayatı okumaya ve sorgulamaya başladığımızda beraberinde pek çok soru da gelir. Bunun için öncelikle "Hayat nedir?" sorusunu sorup gerçekçi bir şekilde cevap vermek çok önemlidir. Bu doğrultuda ilerlediğinizde ince derin bir yürüyüşe başlamış olduğunuzu da fark etmiş olursunuz.

🎬 AŞK OLMADAN HAKİKATE ULAŞILABİLİR Mİ?

Hayatı sorgulamaya başladığımızda bir yandan da aşk sarmalına girmiş oluruz. Aşk denildiği zaman da konuşulacak meseleler, hissedilecek heyecanlar, duygular birden beliriverir etrafımızda... Aşkı konuşabiliyor olmak diğer yandan toplumda olduğu gibi sinemada da etraflıca irdeleyebilmek anlamına gelir. Biliyoruz ki aşk sinemanın ana malzemesidir. Aşkın olmadığı bir filmi düşünmek hemen hemen zordur. Bilim kurguda dahi aşkla karşılaşmanız mümkündür. Aşkı algılayış biçimimiz toplumsal hayatımızda bize tam bir fotoğraf verir.

Programın sunuculuğunu üstlenen yönetmen Mesut Uçakan, "aşk dendiğinde hemen kadim şairlerimiz gelir aklımıza" der ve şöyle devam eder.

"Tabi ki burada Fuzuli'den söz etmemek olmaz. Fuzuli'nin "Leyla İle Mecnun"unda şöyle bir anektdot yer alır:

"Mecnun aşkından o kadar çok üzülür ve aklını yitirir ki babası artık bu duruma dayanamaz ve Mekke'ye gidip dua etmesini ister. Mecnun ise yaşadığı aşktan daha büyük daha ötelerde bir aşk talebiyle dua eder:

" Ya râb belayı aşk ile kıl aşina beni / Bir dem belâ-yı aşktan etme cüdâ beni"

"Ya Rabbi öyle bir aşk belasıyla müptela kıl ki beni, bir an bile ondan koparma..."



Aşk olmadan hakikate ulaşmak mümkün değildir. Hakikatın aşkla direkt bağlantısı vardır çünkü aşk size hakikat sancısı verir ve sizi bir yere taşır. O taşıdığı yer "En-el Hak" denilen yerdir yani sevenin sevgilisine kavuştuğu yer…

Biz sinemadaki bütün çabalarımızda sürekli bu aşkı anlatma ve günümüz insanına iletme heyecanını yaşadık. Pratikte mücadelesini de verdik çünkü inanıyoruz ki günümüz insanını kurtaracak olan şey; bu aşkı kendi içinde bir nebze de olsa hissedebilmesidir. Aksi takdirde toplumlar bu kaos ortamında sürüklenip gidecek."

🎬 İSLAMİ SİNEMA NE YÖNDE İLERLİYOR?

1990'lı yıllardan sonra sesini duyuran İslami sinema günümüzde biraz daha görünür hale ve sinemacılar tarafından bir dava haline gelmeye başladı. Mesut Uçakan, Yücel Çakmaklı gibi isimleri burada örnek olarak zikredebiliriz. Uçakan'a göre, İslami sinemanın ilk örneklerini ise Yücel Çakmaklı verir. Yeni dönem İslami sinemadaki dönüşümleri anlayabilmek için, ilahi aşkın nasıl ve ne yönden işlendiğini iyi okumak gerekir. Örneğin Uçakan, Anne ya da Leyla filmi ile lafı uzatmadan doğrudan "ilahi aşk" alt metni ile duruşunu net olarak belirtir.

"Sanattaki hakikatın Allah'ı aramak ve bulmak" olduğunu ifade eden yönetmen Nazif Tunç ise sanatın en önemli kaynağının din olduğunu söyler. Bu arayış, sanatçıyı en güzele, en güzel olana ulaştırmakla ilgili bir arayışa dönüşmüştür. Özellikle eski dönem edebiyatımızda eserlerin temeki "hak ve hakikat arayışıdır." Sanatçı dünyaya sadece güzel bir şiir bırakmakla ilgili bir sevda içinde değildir. Bir hakikati teslim etmek ve hakka ulaşmakla ilgili bir aşkın içindedir. Bu aşkı bütün eserlerinde en diri en yaygın biçimde tebarüz (belirme, görünme) ettirir. Bize ölümsüz gelen şey, eserlerdeki aşkı var ediş biçimleri ve en güzele ulaşma niyetleridir.

🎬 YENİ DÖNEM SİNEMASI ELEŞTİRİSİ

Genç kısa film yönetmenlerinden olan Zeynep Karaca; ilahi aşkın yani hakikatın sinemada nasıl işlenebileceğini şu sözleriyle değiniyor:

"En ufak beşeri aşkta bile yaşadığımız coşku, heyecan, her an onu düşünme, onunla var olma ve kavuşma isteği varken ilahi aşkta bu daha farklı bir boyuta çıkıyor. İlahi aşkta artık O'ndan başkasını gözün görmüyor. Edebiyatta Hüsn-ü Aşk, Şeyh Galip'in, Mevlana'nın, Fuzuli'nin kadim eserleri aslında bize ilahi aşkın sırlarının boyutlarını anlatıyor."

Nazif Tunç da hakikatı arayış yollarına şu ifadelerle değiniyor:

"Açıkçası Hüsn-ü Aşk'ta, Mesnevi'de yahut da geçmiş edebiyatımızda aşk arayışı bariz biçimde eserlere sinmiş bir haldedir. Geçmişte edebiyatçılarımızın var ettikleri bu okyanusun kıyısına bile ulaşamıyoruz sinemacı olarak... Çünkü her türlü ıstılahtan, kavramdan, bizi biz yapacak olan tasavvufi ve irfani kaynaklardan mahrumuz. Bunları okumak, anlamak ve bir yaşam biçimi oluşturmakla ilgili yabancılaşma sorunumuz var.

Aşk ve gözyaşı medeniyeti olarak ifade edilen o kadim şairlerin eserlerine baktığınızda hakikati, hakkı ve marifeti görürsünüz. Çünkü bu insanlar bir kelime yazarken o kelimenin bütün derinliklerini kullanarak, insanların anlayabileceği hale getiriyorlar. Biz o metaforlardan, kültürden, kavramlardan, medeniyetten çok uzağız. Peki neye yakınız? Mitolojiye! Yeni nesil Batı mitolojisine daha yakın. O nedenle büyük bir sorunla karşı karşıyalar.VBelki zihinleri gönülleri bir şey yapmak istiyor ama onlara güdüm haline sunulan şey bambaşka kültürün prensipleri… O prensipler içerisinde ilahi aşkı dingin biçimde oluşturabilmesi, bugün neredeyse imkansız. Öyle bir taarruz var ki ödüller, festivaller, çevrimiçi platformlar... Dolaysıyla gençlerin hakikat anlayışı ile sinema amentüsü oluşturmaları mümkün görünmüyor bana.

Festivaller bugün sinemayı dizayn eder hale geldi. Dünyada tek tip bir sinemanın oluşturulmaya çalışılıyor. Zenginlikten yoksun bir sinema, ödüller vasıtasıyla bütün dünyaya çok kolay yayılıyor ve bu nedenle kişilerin dünyaya kendi özgün ürünlerini koymaları zor hale geliyor.

🎬 SİNEMA BİR YOLCULUKTUR

Tekrar canlanmanın kaynağı eski edebiyatımızdaki güçlü kalemlerin oluşturduğu edebiyatı keşfetmek. Bu zengin hazineyi eğer sinemacılarımız bulurlarsa, tekrar ilahi aşka yönelmekle ilgili istikametlerini düzeltmiş olurlar. Yoksa sinemadaki olgunlaşmasını gerçekleştiremezler.

Sinemanın bir yolculuk olduğunun vurgusunu yapan Uçakan şöyle devam ediyor, "Kemale ermek için o süreci yaşamak lazım. Seyru Süluk dediğimiz mesele o yürüyüşü ifade eder. Bir terbiye sürecidir bu. Şimdiki gençlerimiz bu terbiyeyi alamazlarsa mükemmel bir film yapabilme şansları çok az olur çünkü mükemmel bir filmi yapabilmenin en kritik noktalarından biri, aşk kavramıyla izah etmeye çalıştığımız hayatın hakikatini keşfetmektir. Bunu keşfedemediğini zaman sanatın gerçeği olan doğallığı hissedemezsiniz, yakalayamazsınız."

"Yaşamadığımız bir şeyin hayatından" söz edilemeyeceğini ifade eden Karacan ise şu sözlerle izah ediyor durumu: "Biz nasıl bir hayat yaşıyorsak, o hayatın karşılığı bizim yaptığımız işlerde ortaya çıkar. Eğer biz irfandan, ilimden, duygu dünyasından uzakta varlık gösteriyorsak; bizim ürettiğimiz eser de o oluş şeklinin uzağında olacaktır. Örneğin, Sezai Karakoç'un medeniyet tabirini anlatırken kullandığı kavramlar vardır. Öncelikle bir fert Müslüman olmalı sonra toplum Müslüman olmalı sonra cemaat Müslüman olmalı sonra medeniyet Müslüman olmalı. Yani bu dört aşamalı bir süreçtir. Biz eğer bu aşamların hepsini birlikte yürütemiyorsak buna karşın ürettiğimiz eser de ya Batı'dan çalıntı ya da Doğu^dan krıntı olacak."

Aşk medeniyetini oluşturmanın sosyal, toplumsal, siyasal, ekonomik bir tarafı var. Onlarla birlikte medeniyet havzasını oluşturmak mümkün. Ama bugünkü gençler, ciddi manada bu havuzdan koparılmş vaziyette ve bunun en kötü yansımasını da yine sinemeda görüyoruz. Aşk medeniyetini kurmanın ana harektlerinden biri de hareketlere önem vermektir.

Son olarak hakikatin aşkından bahseden "biz aşk ve medeniyet merhametinden bahsediyoruz. Aşkın sanata getirdiği güzellikten bahsediyoruz. Çünkü sanat, hakikati arayıştır. Bugün günümüzde geldiğimiz yerde kötücül birtakım ürünlerin moda olarak, güzel sanatların prensiplerine katıldığı zamanlara geldik. Neredeyse çirkef sayılabilecek; insanın ruhuna, gönlüne aykırı şeytaniliklerin bir sanat seri olarak sunulduğu ve güzel sanatların içerisinde özgürlük diye ifade edildiği zamanlardayız.

Hollywood'un dünyaya nizam verme görevini bugün çevrimiçi mecralar almıştır. Bu çevrimiçi mecralar ile dünya tekrar bir şekle sokuluyor. İşte burada sanatın sahip olması gereken estetik, ilahi aşk, merhamet, fedakarlık dediğimiz kavramların yerini kötücül, çirkef konular koyuluyor. İnsanı bir duygu kaosu içerisine sürüklenmesine sebep oluyor ki kolayca tüketilebilen denileni yapan nesiller çıksın. Mualif insanı yok etmekle ilgili bir çaba var. Bir zamanlar Hollywood'un yaptığı işi şimdi çevrimiçi mecralar devralmış vaziyette.

ÖZGE ÖZKUL

ozge.ozkul@fikriyat.com.tr

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"Sonsuz Kareler" programını her pazar 13.00'te

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🎬 MESUT UÇAKAN KİMDİR?

▪ Mesut Uçakan, 1953 Kırıkkale doğumlu... İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Yüksek Okulu'ndan mezun oldu.

▪ 1973'de sinema yazarlığına başladı. Altı sayı süren "Mutlak Fikir Estetiği ve Sinema" adlı bir dergi çıkardı. 1977 yılında "Türk Sinemasında İdeoloji" adlı kitabını yayınladı; 1979'da "Lanet" filmiyle yönetmenliğe başladı.

▪ Çalışmalarını özellikle İslami değerler üzerine yoğunlaştırdı.

▪ 1982'de "Rahmet ve Gazap", 1984'de "Öç", 1985'de "Sessiz Ölüm", 1986'da "Yapayalnız", 1987'de "Zeynepler Ölmesin", 1988'de "Reis Bey", 1990'da "Yalnız Değilsiniz", 1991'de "Sonsuza Yürümek", 1992'de "Çöküş", "Sevdaların Ölümü", 1993'de "İskilipli Atıf Hoca/Kelebekler Sonsuza Uçar", 1995'te "Ölümsüz Karanfiller", 2005'te "Anne ya da Leyla" ve 2006'da "Anka Kuşu" filmlerini çekti.

▪ 1987'de TRT için "Kavanozdaki Adam", 1989'da Diyanet İsleri Başkanlığı için "İnsanlar Yaşadıkça" ve 2005 yılında yine TRT için "Otel İstanbul" dizilerini yönetti. 1982'de Türkiye Yazarlar Birliği tarafından "Rahmet ve Gazap" filmiyle yılın yönetmeni seçildi.

▪ 1988 yılında "Reis Bey" filmi, Türkiye Yazarlar Birliği tarafından en iyi film seçildi ve Uçakan, bu filmiyle Kültür Bakanlığı başarı ödülü kazandı. Ayrıca Uçakan, "İskilipli Atıf Hoca / Kelebekler Sonsuza Uçar" filmiyle Antalya Portakal Halk Jürisi ödülü, Türkiye Yazarlar Birliği en iyi yönetmen ödülü ve BİRSAD en iyi film ödülünü kazandı.

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