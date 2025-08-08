Bugün
"Altın Minber" 21. Kazan Uluslararası Film Festivali 5-9 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak

Yayınlanma Tarihi: 08.08.2025 10:30

Yarışma bölümünde uzun ve kısa metraj film, belgesel ve animasyon kategorilerinin yer alacağı festivalde "Mori", "Dedemin Evi" ve "Balinanın Bilgisi" filmleri Türkiye adına yarışacak.

Altın Minber 21. Kazan Uluslararası Film Festivali 5-9 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak

Altın Minber" 21. Kazan Uluslararası Film Festivali, Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamaya göre, Rusya Federasyonu Kültür Bakanlığının desteklediği festivalde 29 ülkeden filmler yarışacak.

Bu yıl 21. kez 5-9 Eylül arasında gerçekleştirilecek festivalde, uzun ve kısa metraj film, belgesel ve animasyon kategorilerinde yarışma düzenlenecek.

Katılımcılar için ayrıca forumlar, pitching oturumları, Türkiye, Kırgızistan, Kazakistan ve Afrika Sineması Günleri ile "Kazan Film Pazarı", "Etnik Sinema: Büyüme Noktaları", "Rusya-İslam Dünyası" ve "Türk Dünyası" başlıklı özel programların yanı sıra yönetmen Vadim Abdraşitov'un filmlerinden oluşan retrospektif bir seçki ve jüri başkanı Resul Pookutty'nin "Otto" filmi de sunulacak.

Bu yıl festivalde Rusya'nın "Büyük Vatanseverlik Savaşı Zaferi"nin (2. Dünya Savaşı) 80. yıl dönümüne ithafen hazırlanan "Hafızanın Gözünden" adlı yarışma dışı program da yer alacak.

Yakup Tekintangaç'ın yönettiği "Mori" kısa metraj filmi, Ragıp Taranç ile Gülten Taranç imzasını taşıyan "Dedemin Evi" belgeseli ve Önder Şengül'ün yönetmenliğini üstlendiği "Balinanın Bilgisi" uzun metraj filmi festivalde Türkiye adına yarışacak.

