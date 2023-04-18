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SİNEMA

"2. Uluslararası Tayf Kısa Film Festivali" 24 Nisan'da başlayacak

2. Uluslararası Tayf Kısa Film Festivali 24 Nisan’da başlayacak
Yayınlanma Tarihi: 18.4.2023 12:41:02 Güncelleme Tarihi: 18.04.2023 12:40

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi tarafından bu yıl ikinci kez Uluslararası Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla düzenlenecek "Uluslararası Tayf Kısa Film Festivali", 24-27 Nisan tarihleri arasında sinemaseverlerle buluşacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, festivalde, kurmaca, belgesel, deneysel ve animasyon kategorilerinde 40 film izleyici karşına çıkacak.
Festival sonunda bu 4 kategoride 12 film ödül almaya hak kazanacak. Ödül töreni 27 Nisan'da İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Doç. Dr. Cevdet Uysal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Festival Direktörlüğünü İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nagihan Çakar üstlenirken, ana jüride yönetmen Murat Saraçoğlu, Acunmedya Akademi CEO'su Gökhan Mutlay, oyuncu Cansel Elçin, oyuncu Deniz Baysal Yurtcu, yapımcı ve yönetmen İsmail Fidan, yapımcı Burhan Gün, senarist Zafer Külünk, oyuncu Sera Kutlubey, Tv8 Genel Müdürü Aslı Çini Yaşaroğlu ve görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış yer alıyor.

Festival programında aralarında "Setlerde Sanat Yönetmeni Olmak", "Bir Karakteri Oynamak", "Yapımcının Fon Bulma Yolculuğu" ve "Sinemada ve Ekranda Oyunculuk"un bulunduğu sektöre dair birçok konuda söyleşi yapılacak.

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