Abdi İbrahim’in sağlıkta sosyal inovasyon programı Dozun üçüncü dönemi başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim'in, girişimcilik ekosisteminin önemli kuruluşlarından Impact Hub İstanbul işbirliğinde gerçekleştirdiği programın yeni dönem takvimine göre, başvurular 20 Ağustos'a kadar yapılabilecek.

Sağlık ve ilaç sektöründe üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçlerde yenilikçi, teknoloji odaklı ve sürdürülebilir çözümler geliştiren girişimlere yer verilecek programın yeni dönem odak alanları ise "Biyoteknoloji ve İlaç", "Önleyici Tıp ve Wellbeing", "Sürdürülebilirlik" ve "Alternatif Ambalajlar" olarak belirlendi.

Farklı aşamalardan başvuruların kabul edileceği programda girişimler, Doz: Kuluçka ve Doz: Kurumsal Partnerlik olmak üzere ihtiyaçlarına göre özelleştirilmiş iki ayrı sürece yönlendirilecek.

Doz: Kuluçka'ya seçilen girişimler, 4 ay boyunca kurum içi mentörlük, iş geliştirme eğitimleri, ürün geliştirme destekleri alabilecek.

Bu dönem sonrasında ürün ya da hizmetlerini olgunlaştıran girişimler, programın final gününde Doz Demo Day alanında uzman jüri üyelerine projelerini sunma imkanı bulacak ve kazanan bir girişim ise tohum destek ödülünün sahibi olacak.

Doz: Kurumsal Partnerlik'te ise potansiyeli bulunan çözümler Abdi İbrahim ile işbirliği geliştirme süreçlerine dahil olarak tedarikçi ağına katılma ve Abdi İbrahim'in son teknoloji laboratuvarlarında AR-GE süreçlerini güçlendirme şansını elde edecek.