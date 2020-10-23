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SAĞLIK

'da vaka sayısı artıyor

Yayınlanma Tarihi: 23.10.2020 16:15 Güncelleme Tarihi: 23.10.2020 16:27
İstanbul'da vaka sayısı artıyor

: 'da vaka sayısı genelinin yüzde 40'ına, 'nın 5 katına ulaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında salgının 'daki seyri masaya yatırıldı.

Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, bakan yardımcılarımız, il sağlık müdürümüz, saha koordinatörlerimiz ve başhekimlerimizle birlikte salgının İstanbul'daki seyrini masaya yatırdık. Devam eden artışa karşı alınacak tedbirleri kararlaştırdık." ifadesini kullandı.

, paylaşımında, "İstanbul'da vaka sayısı genelinin yüzde 40'ına, 'nın 5 katına ulaştı. Temaslı taramasını, test sayısını artırdık. Salgınla mücadelede, şu an, sizlerin uyacağı tedbirlerden daha güçlü bir silahımız yok. Maskenin önemi arttı. Ve en çetin sınavı kalabalığa karşı vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Etiketler bakan koca istanbul İstanbul Bakan Koca Ankara Türkiye

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