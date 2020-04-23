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RAMAZAN

iftar ve sahur saatleri! ...

  • Giriş Tarihi: Nisan 23, 2020
  • Güncelleme Tarihi: Nisan 23, 2020
Konya iftar ve sahur saatleri! Konya iftar vakti... Konya imsakiye 2020…

iftar ve sahur saatleri, Ramazan’ın gelmesi ile merak edilen konulardan biri. imsakiyesi internetten sık sık araştırılıyor. Müslümanlar için büyük bir önem taşıyan Ramazan ayının başlamasıyla oruç tutan Konyalı vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini merak ediyorlar. ’in yayınladığı takvime göre 24 Nisan Cuma günü itibariyle başlıyor. Peki, Konya’da iftar vakti ne zaman? Konya’da sahur saat kaçta? İşte Diyanet ve

Diyanet İşleri Başkanlığı, boyunca sahur ve iftar vakitlerini gösteren 2020 Ramazan İmsakiyesini açıkladı. Mübarek Ramazan-ı Şerifin başlaması ile oruç tutan vatandaşlarımız iftar ve sahur vakitlerini merak etmeye başladı.

'da ilk oruç için 24 Nisan Cuma gecesi kalkılacak ve imsak vakti 04.26'da başlayacak. Konya'da ilk iftar vakti ise 19.41 (İlçelere göre değişiklik gösterebilir). Konya iftar vaktini öğrenmek isteyen vatandaşlar için 2020 Konya iftar ve sahur saatleri şöyle:



Ramazan ayının idrak edilmesinin ardından 2020 Ramazan Bayramı 24 Mayıs Pazar günü başlıyor. Üç gün sürecek olan 26 Mayıs Salı günü bitiyor.

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