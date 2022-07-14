Ömrün İslam’a şahitliği: Şehadet

Hayata anne karnından çıkarak tertemiz başlayan insan, İslam fıtratı üzere doğar. Bundan sonraki serüvenini kendisi çizecektir. İslam üzere, Allah yolunda yaşamanın kolay bir şey olmadığını hepimiz biliriz. Dünya üzerinde ölmeyen ve ölmeyecek olan hiçbir varlık yoktur. Mutlaka ölecek olan insanın, ne adına ne niyetle öldüğü de önemlidir. Şehitlik, canını Allah için vermenin adıdır. Gelin birlikte bu yüce ölümü hatırlayalım.

ŞEHADET NEDİR?

◾ Sözlükte ''şahitlik, tanıklık, yüksek ülkü uğrunda ölme'' anlamlarına gelen şehadet kelimesi, ülkemizde kelime-i şehadet olarak bilinir. Aynı zamanda yüce Allah (cc) yolunda öldürülen Müslümanı da ifade eder.

◾ İslam üzere olduğunu dile getirmek olan bu şahitlik cümlesi, her çocuğa da mutlaka öğretilir ve sorulur.

◾ Camilerde imam efendi ''buyurun, hep beraber'' diyerek hep birlikte sesli olarak getirtir şehadeti. Çünkü insanın şahitliğine başka şahitlerin bulunması da önemlidir.

🔹🔹 Zilkade ayı savaşlarından Hendek Gazvesi tarihi 🔹🔹



ŞEHİT KİME DENİR?

◾ Şehit ifadesi Kur'an-ı Kerim'de 56 defa geçmektedir. Kur'an'da ''tanık'' ve ''Allah'a karşı sorumlu yaşayan kamil insan, örnek kişi ve önder'' anlamlarında bulunmaktadır.

◾ Ayetlerde şehitliğin Allah katındaki değeri vurgulanmıştır. Hatta şehitlere ''ölüler demeyin'' denmiştir. "Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Zira onlar diridir, fakat siz farkında değilsiniz" (Bakara Suresi 154. ayet)

◾ Peygamber Efendimizin (sav) bildirdiğine göre ''canı, malı, namusu uğrunda'' ölen de şehittir.

🔹🔹 Esma-i Hüsna (Allah'ın isimleri) 51: Eş-Şehîd 🔹🔹

İSLAM'IN İLK ŞEHİTLERİ

◾ İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olanlardan biri Hz. Sümeyye idi. İlk Müslüman olan 40 sahabiden biri olan Hz. Sümeyye, Müslümanlığını açıktan ilan eden ilk 7 kişi arasındaydı.

◾ ''Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed (sav) O'nun elçisidir'' sözünü kabul etmeyen Mekke'deki müşrikler, kızgın demirlerle Hz. Sümeyye'ye işkence etmiş, O'nu imanından vazgeçirmeye çalışmışlardı. Yaşlı olmasına rağmen direnen ve imanından vazgeçmeyen Hz. Sümeyye, İslam'ın hem ilk şehidi hem de ilk kadın şehidi olarak tarihe geçmiştir.

🔹🔹 En çok hadis rivayet eden sahabeler 🔹🔹

◾ Hz. Sümeyye'nin kocası Hz. Yasir de Müslüman olması nedeniyle aynı işkencelere maruz kalıyordu. Mekkeli müşrikler, ona da eşine yaptıkları gibi işkenceler yaptılar. O da imanından vazgeçmeyince şehadete erişti.

◾ İslam'ın ilk savaşı olan Bedir Savaşı'nda, Arap harplerinde bir gelenek olan mübareze nedeniyle üç savaşçı öne çıkmıştı. Hz. Ali, Hz. Hamza ve Hz. Ubeyde idi. Üçü de rakiplerini yenmişti fakat Hz. Ubeyde bin Haris'in bacağı kopmuştu. Efendimiz (sav) Hz. Ubeyde'yi ''Sen o yüce makama erdin!'' diyerek daha hayatında iken müjdelemiş ve Hz. Ubeyde şehit olmuştu.

🔹🔹 Asr-ı Saadet'te Çocuk Eğitimi 🔹🔹

◾ Şehitliği ile hala gönüllerde hüzün bırakan Hz. Hamza, Efendimizin (sav) amcasıydı. İslam'ın ilk yıllarında Efendimizin yanında yer alan İslam'ın büyük yiğidi Hz. Hamza, Mekkeli müşriklerin çekindiği isimlerin başında geliyordu.

◾ Bedir Savaşı'nda ağır bir yenilgi alan müşrikler, bu savaşın intikamını almak için yaptıkları hazırlık sonucu 624 yılında Uhud Savaşı gerçekleşti. Gerçekleşen bu savaşta pek çok şehit verilmişti. Bunlardan biri de yiğit sahabi Hz. Hamza idi. Babasının ve amcasının Hz. Hamza tarafından öldürüldüğünü haber alan Hind, Vahşi adında bir köleyi bu savaşta özel olarak görevlendirmişti. Sonradan Müslüman olacak olan Vahşi, savaşın en kızgın anında Hz. Hamza'ya mızrak darbesi ile şehit etmişti.

🔹🔹 Bedr'in Aslanları 🔹🔹

YAKIN TARİHİMİZİN UNUTULMAYAN ŞEHİTLERİ

◾ 15 Temmuz gecesi hain darbe girişimine karşı sokağa çıkanlardan biri de üç çocuk babası 36 yaşındaki Halil Kantarcı idi. Darbe haberini alır almaz Çengelköy Polis Merkezi'ni ele geçirmeye çalışan darbecilere karşı çıkmıştı. Kantarcı, Çengelköy'de hain kalkışmanın faillerinden olan askerler tarafından vurularak şehit oldu.

◾ Vefatından önce attığı bir tweette şöyle tanımlıyordu şehitliği: ''Düşünsene, şehit olmuşsun. Aleyhine tüm söz ve davranışlar derdest, ihtirasların buhar, bütün kaygıların duman, her şey bir anda tamam olmuş.''



🔹🔹 15 Temmuz hain darbe girişiminde dakika dakika yaşananlar 🔹🔹

◾ Yine 15 Temmuz gecesi darbeyi duyduktan sonra ailesiyle helalleşen Selim Cansız, alçıda olan ayağının alçısını çıkartarak abdest aldı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın önüne gitti. Selim Cansız, darbecilerin helikopterden ateş etmeleri sonucu şehit oldu. 3.5 yaşındaki kızını geride bırakan inşaat işçisi Cansız, vatanı için şehit olmuştu.

◾ İzmir Adliyesi'ne bomba ve silah yüklü otomobille gelen PKK'lı teröristler karşısında son mermisine kadar savaşan kahraman polis Fethi Sekin, canını düşmanın önüne seriyordu. Daha sonra yayımlanan görüntülerde Sekin'in ne kadar vatanperver ve işine sadık bir polis olduğu açıkça görülüyordu. Teröristlere karşı elinden gelen her şeyi yapan Fethi Sekin'in adı bugün birçok hastanede, okulda, caddede yaşatılıyor.

🔹🔹 Nene Hatun'un vatan müdafaası ve tarihimizdeki önemi 🔹🔹

◾ Kuşkusuz yüce şehitlik makamı, herkese nasip olmaz. Şehit olmak dünya üzerinde ulaşılabilecek en büyük mertebedir.