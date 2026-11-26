Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Etnospor Kültür Festivali'nin yedinci gününde, Türk el sanatları sergisi ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Dünya Etnospor Birliği'nin "Dünyanın Gelenekleri Riyad'da" mottosuyla organize ettiği festivalde, yüzyıllardır süregelen el sanatları geleneği modern dönemle buluştu. Riyad'ın Yeni Murabba bölgesinde gerçekleştirilen etkinlikte, Türk kültürünün zengin el sanatları mirası tüm görkemiyle sergilendi.

Festivalde geleneksel el sanatları ustalarının sergilediği zengin ürün yelpazesi, ziyaretçilere eşsiz bir kültürel deneyim sundu. Mücevher işçiliği, Şile bezi üretimi, tespih yapımı, yakma resim sanatı, halı ve kilim dokumacılığı, dericilik, ahşap maket yapımı, filografi olarak bilinen ip sanatı, baston yapımı, sabun yapımı, kolye tasarımı, Oltu taş işçiliği ve bıçak yapımı tezgahları özenle hazırlandı. Her bir tezgahta ustalar, yüzyıllık gelenekleri modern ziyaretçilerle buluşturarak el emeğinin değerini gözler önüne serdi. Takıdan taş işçiliğine, minyatür çalışmalardan farklı el sanatlarına kadar uzanan geniş yelpazedeki üretimler, Türk kültürünün ne denli zengin bir mirasa sahip olduğunu kanıtladı.

Sergide özellikle bıçak ve çakı yapımı tezgahı, ziyaretçilerin en yoğun ilgi gösterdiği noktalardan biri oldu. Geleneksel bıçak modellerini çağdaş tasarım anlayışlarıyla harmanlayan bu özel stand, el işçiliğini ve estetik detayları ön plana çıkararak büyük beğeni topladı. Farklı boyut ve formlarda tasarlanan el yapımı bıçaklar, özgün ahşap sapları ve her modele özel hazırlanan renkli deri kılıflarıyla dikkat çekti. Üretiminde uzun ömürlü tropikal ağaçların kullanıldığı bıçak modellerinde, her bıçak için modeline, formuna ve rengine uygun özel deri kılıflar titizlikle hazırlanıyor. Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu kapsamında düzenlenen "Riyad Sezonu" etkinlik organizasyonu, başkent Riyad'ı uluslararası bir turizm ve eğlence merkezine dönüştürmeyi hedefliyor. Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan bu kapsamlı organizasyon içinde uluslararası spor müsabakaları, konserler, kültür ve sanat etkinlikleri, gastronomi festivalleri ve çeşitli eğlence programları gerçekleştiriliyor. Bu yıl düzenlenen Etnospor Kültür Festivali de dünyanın farklı coğrafyalarından geleneksel sporları, oyunları ve kültürel değerleri Suudi Arabistan'da bir araya getirerek kültürler arası diyaloğa önemli katkı sağlıyor.

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