Bursa Uluslararası Edebiyat Festivali, "Paylaşmak: Hikayenin Birleştirici Gücü" temasıyla 26-29 Kasım tarihleri arasında Nilüfer Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenecek. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilecek festival, 10 farklı ülkeden 22 yazarı Bursa'da bir araya getirecek. Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Bulgaristan, Fransa, Güney Kore, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İsviçre ve Norveç'ten gelen yazarlar, edebiyatseverlerle buluşacak. Festival kapsamında Nazım Hikmet Kültürevi'nde 26-29 Kasım tarihleri arasında toplam 14 söyleşi oturumu düzenlenecek ve tüm etkinlikler ücretsiz olarak katılıma açık olacak.

Festivalde Norveç'ten Vigdis Hjorth, Güney Kore'den Bora Chung, İrlanda'dan Lucy Caldwell, Bulgaristan'dan Rene Karabash ile Türkiye'den Sema Kaygusuz, Ahmet Ümit, Defne Suman, Ayşegül Savaş ve Hakan Akdoğan gibi önemli isimler okurlarıyla söyleşilerde bir araya gelecek. Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, festivali ev sahipliği yapacaklarını belirterek, "10 ülkeden gelen yazarlarla bir araya gelerek kültürlerimizin, duygularımızın paylaşılması, barış ve kardeşliği güçlendirmesi amacıyla temayı da 'paylaşmak' yaptık" ifadelerini kullandı. Festival boyunca yaklaşık 6 bin kişinin ağırlanması hedefleniyor. Her söyleşinin ardından yazarlar kitaplarını imzalayacak ve okuyucularla birebir buluşma fırsatı sunacak.

Festival programında ilk gün saat 11.00'de Hira Ayşe Özsoy'un katılımıyla "Bir Fikirden Kitaba Uzanan Yolculuk" başlıklı söyleşi gerçekleştirilecek. Peter Stamm "Hayatın Çatlakları", Bora Chung "Karanlık Masallar, Kırılgan Ütopyalar", Vigdis Hjorth "Ailenin Hafızası, Bireyin Hakikati" başlıklı oturumlarda yer alacak. İkinci gün Gwendoline Riley "Yakınlığın Tehlikeleri", Sander Kollaard "Sıradan Bir Günün İçindeki Hayat", Ayşegül Savaş "Yakınlığın ve Yabancılığın Dili", Lucy Caldwell "Gündelik Hayatın İçindeki Büyük Sorunlar", Rene Karabash "Kimlik, Beden, Özgürlük" konularını ele alacak. Festival son gününde Melike İlgün "Geçmişin İzinde, Hikayelerin Peşinde", Sema Kaygusuz "Hafızanın, Mitlerin ve Sessizliğin İzinde", Defne Suman "Hafıza, Kayıp ve Şehrin Hikayeleri", Hakan Akdoğan "İnsan Olmanın Çıkmazları", Ahmet Ümit "Tarihin Gölgesinde Suç ve Adalet" başlıklı söyleşilerle okurlarla buluşacak. Bu yıl festivalde yer alan yazarlar genellikle aile, aşk, yalnızlık, ölüm gibi evrensel temaları eserlerinde işleyen isimler arasından seçildi.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.