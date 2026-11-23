Kolombiya'nın başkenti Bogota'da bulunan Innato Cocina restoranında, Türk kültürü ve sanatının tanıtıldığı özel bir etkinlik gerçekleştirildi. Görsel sanatlar öğretmeni Fatma Surada'nın Türk geleneksel sanatlarını yansıtan sergisi ile Brezilyalı şef Edna Leal Ferreira'nın farklı ülke mutfaklarını bir araya getiren yeni kitabının tanıtımının yapıldığı etkinlik, kültürlerarası etkileşimin güzel bir örneğini sergiledi. Türkiye'nin Bogota Büyükelçisi Emir Salim Yüksel, TİKA Kolombiya Koordinatörü Ahmet Faruk Muştakoğlu, TMV Kolombiya temsilcisi Dr. Rıza Feridun Elgün ve çok sayıda davetlinin katıldığı organizasyon, Türk kültürünün Güney Amerika'daki görünürlüğünü artıran önemli bir adım oldu.

Sergide yer alan özgün akrilik ve sulu boya tablolar, geleneksel ebru sanatıyla süslenmiş fularlar ve ebru üzeri sulu boya çalışmaları sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Fatma Surada, eserlerinde Türkiye'nin kültürel zenginliğini Amazon'un büyüleyici ruhu ve Kolombiya'nın canlı renkleriyle buluşturarak farklı kültürlerin birbirine nasıl ilham verebileceğini gösterdi. Sanatçı, resim yapma ve yemek pişirme arasındaki ortak noktayı sevgi ve paylaşım olarak tanımlayarak, her iki sanatın da insanlara farklı duyular aracılığıyla ulaştığını vurguladı. Brezilyalı şef Ferreira ise Türk mutfağını Fatma Surada sayesinde keşfettiğini ve bu deneyimin kendisini eşiyle birlikte Türkiye'ye seyahat etmeye teşvik ettiğini belirtti.

Etkinlik, Bogota'daki sanat ve diplomasi çevrelerinde büyük beğeni topladı ve sergilenen eserlerin çoğu satıldı. Gastronomi ve sanatın diplomasi aracı olarak kullanılmasının başarılı bir örneği olan organizasyon, farklı kültürlerin bir araya gelerek ortak değerler üretebileceğini kanıtladı. Etkinliğin gördüğü yoğun ilgi üzerine Türkiye Maarif Vakfı, benzer konseptte bir serginin kendi bünyelerinde de düzenlenmesi için Fatma Surada'ya davet gönderdi. Bu davet, Türk kültürü ve sanatının Kolombiya'da daha geniş kitlelere ulaşması için yeni fırsatların kapısını araladı.

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