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Bursa'da Klasik Türk Musikisi Konseri Büyüledi

Yayınlanma Tarihi: 12.11.2026 08:57

Bursa Şehir Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen "Musâhabât-ı Mûsikiyye" konseri, klasik Türk musikisi tutkunlarına unutulmaz bir akşam yaşattı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Orkestrası'nın özenle hazırladığı program, geleneksel müziğimizin nadide eserlerini modern dinleyicilerle buluşturdu. Noyan Bükülen ve Tolga Saraçoğlu'nun ustalıkla seslendirdiği eserlere Selim Yuşa Demir'in bilgilendirici anlatımı eşlik etti. Sadece bir konser olmaktan çıkan etkinlik, Türk musikisinin makam yapısı, usul özellikleri ve tarihsel arka planı hakkında kapsamlı bir müzik söyleşisine dönüştü. Tarihi atmosferiyle dikkat çeken mekan ve otantik müzik birlikteliği, katılımcılara zamanda yolculuk yaptırdı. Bursa'nın kültür-sanat hayatına önemli katkılar sunan program, geleneksel müziğimizin gelecek nesillere aktarılması misyonuyla devam ediyor.

Bursa’da Klasik Türk Musikisi Konseri Büyüledi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Orkestrası Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği "Musâhabât-ı Mûsikiyye" konseri, Şehir Kütüphanesi'nde klasik Türk musikisi severleri bir araya getirdi. Türk musikisinin köklü geçmişini ve zengin kültürel mirasını sanatseverlerle buluşturan özel program, geleneksel müziğimizin inceliklerini modern dinleyicilere aktardı.

Noyan Bükülen ve Tolga Saraçoğlu'nun solistliğinde gerçekleştirilen konserde, Selim Yuşa Demir'in anlatımıyla Türk musikisinin tarihsel birikimi ve estetik değerleri detaylı bir şekilde ele alındı. Müzik icrasının yanı sıra eğitici bir yaklaşımla sunulan program, katılımcılara klasik Türk musikisinin makam yapısı, usul özellikleri ve kültürel arka planı hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

Tarihi bir mekânda gerçekleştirilen etkinlik, atmosferi ve müzikal içeriğiyle büyük beğeni topladı. Bursa'nın kültür-sanat hayatına değerli bir katkı sunan program, geleneksel müziğimizin gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir misyon üstleniyor.

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