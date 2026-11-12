Bursa Büyükşehir Belediyesi Bursa Orkestrası Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği "Musâhabât-ı Mûsikiyye" konseri, Şehir Kütüphanesi'nde klasik Türk musikisi severleri bir araya getirdi. Türk musikisinin köklü geçmişini ve zengin kültürel mirasını sanatseverlerle buluşturan özel program, geleneksel müziğimizin inceliklerini modern dinleyicilere aktardı.

Noyan Bükülen ve Tolga Saraçoğlu'nun solistliğinde gerçekleştirilen konserde, Selim Yuşa Demir'in anlatımıyla Türk musikisinin tarihsel birikimi ve estetik değerleri detaylı bir şekilde ele alındı. Müzik icrasının yanı sıra eğitici bir yaklaşımla sunulan program, katılımcılara klasik Türk musikisinin makam yapısı, usul özellikleri ve kültürel arka planı hakkında kapsamlı bilgiler sundu.

Tarihi bir mekânda gerçekleştirilen etkinlik, atmosferi ve müzikal içeriğiyle büyük beğeni topladı. Bursa'nın kültür-sanat hayatına değerli bir katkı sunan program, geleneksel müziğimizin gelecek nesillere aktarılması konusunda önemli bir misyon üstleniyor.

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