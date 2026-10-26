63. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde dünya prömiyeri gerçekleştirilen "Tatlı Maya", kadın dayanışması ve farklı kültürlerden gelen insanların bir araya gelişini anlatan etkileyici bir hikaye sunuyor. Yönetmen Biket İlhan imzası taşıyan film, Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenen festivalde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında gösterime girdi. Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilen gösterim sonrası yapılan söyleşide film ekibi, yapımın hikayesi ve mesajları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Senaristliğini Nihan Belgin ve Nazlı Pınar Ünlü'nün üstlendiği "Tatlı Maya", küçük bir kasabada fırın işleten Nazan'ın hayatının, kapısını çalan hamile Rana ile değişmesini konu alıyor. Ayça Bingöl, Cansu Tosun, Suna Yıldızoğlu, Emre Altuğ, Erdem Kaynarca, Gökberk Yıldırım, Erdem Ergüney ve Fatih Serdar Yılmaz'ın rol aldığı filmde, Rana'nın fırında doğum yapması ve bebeğin gelişi kasabadaki önyargıları gün yüzüne çıkarıyor. Nazan'a saplantılı bir şekilde bağlı olan Sami'nin dedikodularıyla fırının kapatılmasına neden olması, Rana ile kasabanın genç belediye görevlisi Ali arasında filizlenen sessiz aşk hikayesinin yanı sıra Maria'nın da aralarına katılmasıyla üç farklı kültürden gelen kadının mücadelesi ve dayanışması anlatılıyor.

Yönetmen Biket İlhan, söyleşide "Ben yüreklere dokunmak istedim. Umarım başarabilmişimdir" diyerek filmle ilgili duygularını paylaştı. Kadınların karşılaştığı ayrımcılığa ve verdikleri mücadeleye dikkati çekmek istediğini belirten İlhan, geçmişte farklı kesimler arasında yaşanan dostluk ve dayanışma ilişkilerini özlediğini ifade etti. Oyuncu Ayça Bingöl, filmi seyircilerle birlikte ilk kez izlediğini ve gösterimin kendisini derinden etkilediğini söylerken, kadın yönetmenlerin Türk sinemasındaki yerinin önemine vurgu yaptı. Emre Altuğ ise "Hiçbir ajitasyona girmeden, hiçbir şeyi abartmadan çekilmiş ve oynanmış bir film. Küçük insanların sıradan hikayesi ama büyük bir hikaye" sözleriyle filmin değerini ortaya koydu. Festival kapsamında gösterilen "Tatlı Maya", kadın dayanışmasını ve toplumsal önyargıları sade ama etkili bir dille perdeye taşıyor.

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