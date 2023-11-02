İyilik İçin Sanat Derneğinin Artweeks@Akaretler için hazırladığı sergi açıldı

Dernekten yapılan açıklamaya göre, sanatın farklı disiplinlerini tek bir çatı altında buluşturarak izleyiciye çeşitli bakış açıları sunmayı hedefleyen sergide, 13 sanatçının resim, heykel, video ve dijital sanat gibi farklı disiplinlerden 37 eseri yer alıyor.

Sanatçıların çalışmaları, Akaretler'de 37-39 numarada sanatseverlerin beğenisine sunuluyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Derneğin Yönetim Kurulu Başkanı Selin Bozkurt, şunları kaydetti:

"Sanatın iyileştirici ve birleştirici gücüne inanan bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyetlerimizi iyilik teması üzerinden sürdürmeye devam ediyoruz. Yetenekli sanatçıları ulusal ve uluslararası sanat camiasında desteklemeye yönelik projeler geliştirerek, genç sanatçıların sanat piyasasında görünürlüklerine ve bilinirliklere katkı sağlıyoruz. Her geçen yıl etkileşim gücünü artıran Artweeks@Akaretler organizasyonunda da istikrarlı bir şekilde yer almak bizler için çok değerli. Bu kapsamda da Bilgili Holding ev sahipliğinde Artweeks@Akretler'in organizasyonunu üstlenen Sabiha Kurtulmuş'a ve organizasyonun küratörü Begüm Güney'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz."

Sergide sanatçı Alla Güner, Artağan Pektaş, Asiye Yüce, Dilan Kapar, Elvan Akcan Güven, Emir Furkan Tekkalmaz, İrem Öztürk, Kerem Topuz, Loya Kader Öztürkmen, Nida Nur Erdoğan, Ozan Alpay, Rabia Yıldırım ve Şimal Bilgiç'in çalışmaları beğeniye sunuluyor.

Sergi, 16 Kasım'a kadar pazartesi günleri hariç ücretsiz olarak görülebilecek. Eserler dijital olarak da "www.iyilikicinsanat.org" sitesinden de takip edilebilecek.