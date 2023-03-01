Arama

Menu
KÜLTÜR SANAT

"Rutubet" filmi 2024 yılı Oscar aday adayı oldu

Turan Haste'nin yönettiği "Rutubet" filmi, ABD'deki Santa Barbara Film Festivali'nde "En İyi Kısa Film" unvanını kazandı

Rutubet filmi 2024 yılı Oscar aday adayı oldu
Yayınlanma Tarihi: 1.3.2023 09:37:00 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023 09:45

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre film, Oscar sertifikasına sahip bu ödül sayesinde, 2024 Akademi Ödülleri'nde (Oscar) "En İyi Kısa Film" dalında aday adayı olma şansını yakaladı.

Bu yıl 8-18 Şubat'ta 35'inci kez düzenlenen festivalin "Uluslararası Kısa Film Yarışması"nda ABD prömiyerini yapan film, "kurmaca" dalında yarışan 29 film arasından en iyi film seçilerek "Bruce Corwin Ödülü"nü kazandı.

Oscar Qualification sertifikasına sahip bu ödülle "Rutubet", gelecek yıl 96'ncı kez yapılacak Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi üyelerinin değerlendirmesine sunulacak kısa filmler arasına girdi.

M. Furkan Daşbilek'in senaryosunu yazdığı ve yapımcılığını üstlendiği "Rutubet", geçen yıl dünya prömiyerini 79'uncu Venedik Film Festivali'nde yapmış, bu yıl da 13'üncü Bakü Kısa Film Festivali'nin Uluslararası Kısa Film Yarışması'nda "En İyi Yönetmen Ödülü"nü almıştı.

Türkiye'de ilk kez 59'uncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterilen film, İzmir Kısa Film Festivali'nden de "En İyi Oyuncu Ödülü" ile dönmüştü.

"İshak" rolünü oyuncu Mücahit Koçak'ın canlandırdığı filmde, Okan Selvi, Muhammed Mayda, Elif Eylül Yeşilyurt, Baran Salman ve Türkyılmaz Sarıkaya da rol alıyor.

Kar kış filmleri KAR KIŞ FİLMLERİ

Filmin görüntü yönetmenliğini Mustafa Yeşilova üstlenirken, kurgusuna Taylan Tuncer ve Turan Haste, ses tasarımına Meriç Erseçgen, sanat yönetmenliğine Zafer Malkoç ve müziklerine Mehmet Ağbaba imza attı.

Kötülüğün, üstüne sis gibi çöktüğü bir köyde geçen "Rutubet", Anadolu'da zorunlu görevini yapan öğretmen İshak'ı odağına alıyor ve kayıp bir kız öğrencinin peşinde suçluluk ve masumiyet kavramlarını, insanın kötülükle mücadelesinin şekillerini ve sonuçlarını sorguluyor.

Sinema tarihinin başlangıcı: Trenin Gara Girişi SİNEMA TARİHİNİN BAŞLANGICI: TRENİN GARA GİRİŞİ

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Santa Barbara Film Festivali rutubet ABD 2024 Turan Haste En İyi Kısa Film

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
2023 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN