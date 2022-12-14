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KÜLTÜR SANAT

"Pota" filmi Venezuela'dan ödülle döndü

Senarist ve yönetmenini Ahmet Toklu'nun olduğu, TRT ortak yapılan "Pota" filmi, Venezuela'da "Festival de Cine İnfantil de Ciudad Guayana"da ödüle değer görüldü.

Pota filmi Venezuela’dan ödülle döndü
Yayınlanma Tarihi: 14.12.2022 16:23:00 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 16:29

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, film, 36 ülkeden 11 kategoride 116 filmin yarıştığı festivalin uzun metraj kategorisinde "En İyi Film" ödülünün sahibi oldu.

Dünya prömiyerini İtalya'da "51. Giffoni Film Festivali"nde yapan film, ayrıca bugüne kadar katıldığı yurt içi ve yurt dışı festivallerde birçok ödül kazandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteklediği film geçen ay da Belarus'ta "28. Minsk Uluslararası Film Festivali"nden "Jüri Özel Ödülü"nü almıştı.

Yaşadıkları semte basket potası kuran yoksul çocukların mücadelesini ele alan filmde, genç oyuncu Alp Akar'ın yanı sıra Bahar Hacıbektaşoğlu, Sibel Melek Arat, Egemen Almacı, Mert Erdoğdu, Mehmet Halil Çelik, Samet Sevtekin, Miraç Çelen, Özgür Dereli ve Burhan Yıldız rol alıyor.

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Etiketler Venezuela Ahmet Toklu İtalya 5.1 Belarus Alp Akar Bahar Hacıbektaşoğlu Sibel Melek Arat Egemen Almacı Mert Erdoğdu Mehmet Halil Çelik Samet Sevtekin Miraç Çelen Özgür Dereli Burhan Yıldız

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