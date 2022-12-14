TÜYAP'tan yapılan açıklamaya göre, yurt içi ve yurt dışından yayınevleri, yazarlar ve kitapseverlere ev sahipliği yapan, Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'ndeki fuarı 462 bin 753 kişi ziyaret etti. "Kitap Şehre Dönüyor" sloganıyla kapılarını açan fuarda, 9 gün boyunca 320'nin üzerinde etkinlik gerçekleştirildi. Kitapseverlerin birçok yayınevini bir arada bulabildikleri, indirimli kitap aldıkları ve sevdikleri yazarlarla tanışma fırsatı yakaladıkları fuarda, ayrıca 2 bin 200'e yakın da imza günü düzenlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüyap Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü, "En son 2019'da gerçekleştirdiğimiz fuarı bu yıl 'Kitap Şehre Dönüyor' sloganıyla düzenledik. 'Kitabın Büyülü Dünyası' temasıyla gerçekleştirdiğimiz fuarımızda bu yıl özellikle fantastik edebiyata, bilim kurguya ve büyülü gerçekçilik akımına odaklandık." ifadelerini kullandı.

Fuarın bu yılki onur yazarının Nazlı Eray olduğunu belirten Ersözlü, şunları kaydetti: "Fuarımızı bu yıl 462 bin 753 kitapsever ziyaret etti. Fuarlarımızı okullarıyla birlikte ziyaret eden öğrenci sayısı ise 92 bin 409'a ulaştı. Öğrencilerin fuarı ziyareti konusunda desteklerinden dolayı başta İstanbul Valiliği olmak üzere İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ailelere teşekkür ediyoruz. Bir diğer teşekkürümüz ise tüm ziyaretçilerimize, imza günleri ve etkinliklerde okurlarıyla buluşan yazarlarımıza, katılımcı yayınevlerine ve sivil toplum kuruluşlarına. Fuarlarımıza gösterdikleri yoğun ilgi için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki yıl 40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'nda tekrar buluşmayı diliyoruz."