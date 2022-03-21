Arama

Menu
  • Anasayfa
  • Kültür Sanat
  • Âşık Veysel'in ayakkabı hikayesi gerçek mi? Âşık Veysel'in yanlış bilinen hikayesi...
KÜLTÜR SANAT

Âşık Veysel'in ayakkabı hikayesi gerçek mi? Âşık Veysel'in yanlış bilinen hikayesi...

Yayınlanma Tarihi: 25.11.2021 11:27 Güncelleme Tarihi: 21.03.2022 10:06
Âşık Veysel’in ayakkabı hikayesi gerçek mi? Âşık Veysel’in yanlış bilinen hikayesi...

İki kapılı handa, gündüz gece yürüyen bir yolcu… Ömrünü türkülere adayan ozan… Âşık Veysel… Türküleriyle gönlümüze yaşama sevincini de hüznü de iyimserliği de nakşetti. Besteleri kadar hayatı da efsaneleşti: İlk evliliği gibi. Rivayete göre ilk eşinin kendisini terk edeceğini anlamış, sıkıntı çekmesin diye ayakkabısının içine bir tomar para bırakmıştı. Peki, doğru muydu? Yoksa anlatılanlar bir efsaneden mi ibaretti?

📌 Âşık Veysel'in hayatı, uzun ince bir yol hikâyesinden ibaret… Henüz 7 yaşındayken çiçek hastalığından gözlerini kaybetti. Babası Veysel'in dertlerine biraz da olsa derman olur diye saz verdi eline. Böyle başladı âşıklık serüveni.

📌Zaman geçip büyüyünce anne - babası "ölürsek ona kim bakar" endişesine kapıldı. 25 yaşındayken akrabalarından bir kızla evlendirdiler. Esma ile. Esma'dan bir kız, bir de oğlu oldu. Ancak oğlu, henüz on günlükken annesinin ihmaliyle öldü.

📌 Dertler geldi mi birbiri ardınca gelir ya. Âşık Veysel'in acısı bununla bitmedi. 1921'in 24 Şubatı'nda annesini, 18 ay sonra da babasını kaybetti.

📌 Abisi Ali, anne babasının vefatından sonra fazlalaşan işlerde Âşık Veysel'e yardım etmesi için bir azap yani hizmetçi tuttu. Fakat kardeşine yardım edeyim derken gönlünde yara olacağına nereden bilebilirdi ki?

📌Günlerden bir gün, Âşık Veysel hasta yatarken eşi Esma'yı kandırarak kaçırdı, bu yanaşma. Acısına bir acı daha eklendi büyük ozanın…

📌 İşte bu olay sırasında Aşık Veysel'in kaçan eşinin ayakkabısının içine para koyduğu anlatılır. Ne var ki söylentiler, şehir efsanesinden ibaret.

📌 Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun senaristliğini yaptığı Karanlık Dünya filminde ortaya atılan bir temdi sadece. Zamanla süslenerek haberleştirilmesi olayı popülerleşti.

https://www.instagram.com/p/CWsSV5nKF0_/

Nitekim torunu Gündüz Şatıroğlu da gerçek olmadığını belirtti bir röportajında:

"İnsanlar, bu kadar sevgi dolu, sevgiliye, aşka kıymet veren bir insan olduğunu bildikleri için dedemin bunu da yapmış olabileceğine inanıyor. Dedem, kaçan daha sonra tekrar köye dönen karısının hastalanması durumunda ona sürekli destek olmuştur. Çünkü o kişi köyden bir insandır ve yardıma ihtiyacı vardır."

Bu olayla onun insani yanı vurgulanmaya çalışılsa da gerçek anlatılanlardan farklıydı kısacası.

Âşık Veysel'in hikayesini Instagramdan izlemek için tıklayın

Sadık dostu kara toprağa varana kadar sazıyla insanlara ışık olan Âşık Veysel'in hayatının bir bölümünün izini sürdük. Şimdilik hoşça kalın.

Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı
Kurgu: Günışığı Gülhan Salma
Kamera: Ahmed Helal

"Farkında Mısınız?" programımızın tüm bölümlerini izlemek için tıklayın

Yenilenen AKM'de neler var?
Dünyanın en zengin İslam sanat koleksiyonu bu müzede!
Müslüman bilim insanlarının denizcilik tarihindeki izleri
Türkiye'nin en büyük kütüphanesi: Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
Ahirim Sensin türküsünün hüzünlü hikayesi
Mihriban şiirinin 'gerçek' hikâyesi
Mescid-i Aksa'nın son Osmanlı askeri: Iğdırlı Onbaşı Hasan
Zahide'm türküsünün hüzünlü hikayesi
Onbeşlilerin hazin öyküsü
Monna Rosa şiirinin arkasındaki gizem

DAHA FAZLASI FİKRİYAT TV'DE!

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.
Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
Etiketler Bedri Rahmi Eyüboğlu Gündüz Şatıroğlu aşık veysel Aşık Veysel'in hikayesi Karanlık Dünya

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FİKRİYAT veya fikriyat.com hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN