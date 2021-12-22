Yeni formatımız "Gençlere sorduk!" tüm heyecanıyla devam ediyor

Fikriyat ekibi olarak geleceğimizin mimarı olan öğrencilerle buluştuğumuz yepyeni formatımız "Gençlere sorduk!" tüm heyecanıyla devam ediyor. İlk bölümü birlikte açtığımız İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, "Münazara Kulübü" ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdikten sonra ikinci bölümümüzde İstanbul Üniversitesi "İSAR Öğrenci Topluluğu" üçüncü bölümümüzde ise İbn Haldun Üniversitesi "İslam Medeniyeti Kulübü" ile oldukça verimli bir vakit geçirdik. Gençler önce kulüplerini tanıttı, daha sonra Fikriyat'ı anlattılar. Hepsinin aklında Fikriyat bir düşünceden çok daha fazla şeyi ifade ediyordu. Bir yaşam biçimi olarak kendilerinde ifade eden hisler ve gündelik yaşamla ilgili düşüncelerinin hepsi, yeni formatımız "Gençlere sorduk"ta sizlerle buluşmaya devam edecek.

"Gençlere sorduk!" formatımızın ilk bölümünde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, "Münazara Kulübü" ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Öncelikle kulüplerini kısaca tanıtan gençler daha sonra Fikriyat ekibince hazırlanan sorulara cevap verdi. Ortaya, düşünürken eğlendiren bir video çıktı. Gelin neler sormuşuz ve gençler hangi cevapları vermişler bakalım.

📹Fikriyat ile geleceğimizin mimari olan öğrencilerle buluştuğumuz yepyeni bir formatla karşınızdayız.



İlk misafirimiz İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden Münazara kulübü oldu.@zaimuniv pic.twitter.com/ZMKfuXcMhI — Fikriyat (@fikriyatcom) December 8, 2021

Sorular;

➡ Kulübünüzü kısaca tanıtabilir misiniz?

➡ Neden Fikriyat'ı takip ediyorsun?

➡ Fikriyat'ta en beğendiğin içerikler neler?

➡ Takip edip beğendiğin yazarlar kimler?

➡ Hangi isimler kitap analizi yapmak isterdin, Oğuz Atay mı İskender Pala mı?

➡ Hangi isimle bir akşam yemeğine çıkmak istersin, Erdem Beyazıt mı Sezai Karakoç mu?

➡ Öğrenci olmak zor çünkü?

➡ Öğrenciliğin en güzel yanı nedir?

➡ Ego tamamen kötü bir şey mi?

🔹 Rabia Akça kulübün başkanı. Kısaca kulübün yönetiminden bahseden Rabia'nın en sevdiğimiz ve ilgimizi çeken cevabı, Rasim Özdenören'in Müslümanca Düşünme Üzerine Denemeler isimli kitabının hayatını değiştirmesi oldu.

🔹 Saliha Bozdoğan'ın ise neden Fikriyat'ı takip ediyorsun sorusuna verdiği cevap hepimizi çok sevindirdi.

"Çünkü bizi maddi anlamda doyuran pek çok platform var. Fakat manevi anlamda bizi doyurması açısından Fikriyat gibi platformlara ihtiyaç olduğunu düşünüyorum."

🔹 Yasemin Eroğlu'nun "Ego tamamen kötü bir şey mi?" sorusuna karşı verdiği cevabı da takdir ettik.

"Ne zaman karşıdaki kişinin hakkını ve hukukunu ihlal ediyorsak o zaman kötü bir şeydir."

Kulübün iletişim bilgileri;

Twitter: @izu_munazara

Instagram: @izumunazara

Telegram: t.me/izumunazaraa

"Gençlere sorduk!" formatımızın 2. bölümünde İstanbul Üniversitesi'nden "İSAR Öğrenci Topluluğu"nu temsilen gelen arkadaşlarımızla keyifli bir vakit geçirdik.

Sorular;

➡ Kulübünüzü kısaca tanıyabilir miyiz?

➡ Fikriyat TV'de en ilgini çeken içerik nedir?

➡ Fikriyat'ı takip ediyorum çünkü...

➡ Takip ettiğin yazarlar kimler?

➡ Hangi dönemde yaşamak isterdin?

➡ İyi bir insanda olması gereken üç vasıf nedir sence?

➡ Modern olmak nedir? Sen modern misin?

İstanbul Üniversitesi "İslam Araştırmaları Kulübü" öğrencilerine sorduk!



⁉️Fikriyat TV'de en ilginizi çeken içerik nedir?



📺Tüm içeriklerimize ulaşmak için: https://t.co/1sq63eBqjq pic.twitter.com/rnec8qWfZN — Fikriyat (@fikriyatcom) December 14, 2021

🔹 Gençler öncelikle kulüplerinin kuruluş amacını anlattı daha sonra ekiple birlikte sorduğumuz eğlenceli soruları cevapladı. Hem onları hem de kulüplerini tanımış olmaktan çok memnun kaldık.

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde 2014 yılında kurulan İSAR Öğrenci Topluluğu'nun amacı, Türkiye'deki İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin geçmişine duyarlı, geleceğini öngören, zamanın ruhunu kavramış, sadece bilgiyi değil, bilinci de yüklenen gençler olarak yetişmesine katkı sunmak... 👏

🔹 Fikriyat'ı neden takip ettiklerini sorduğumuzda verdikleri cevaplar bizleri hem sevindirdi hem de gururlandırdı.

Yusuf ; Akademik gelişimime katkı sağlıyor.

Sevcan ; Bilgi çağında doğru bilgi ve güzel bilginin açlığını yaşıyoruz. Fikriyat'la beraber geçmişimizle bağlantı kurarak bunun noksanlığını gideriyoruz.

Mervenur ; Sadece edebiyat alanında değil birçok alanda bilgiler içeridiği için bu da benim kişisel gelişimime katkı sağladığı için takip ediyorum.

Salih ; Yaptığım çalışmalar İslam ve akademi alanında olduğu için Fikriyat bu alanda bana yardımcı oluyor.

Muhammed Ali ; İslam düşüncesine hâkim, düzgün ve sağlıklı içerikler yazan bir ortam, bu nedenle takip ediyorum.

Hayrunnisa ; Farklı alanlarda düşünmemi sağlıyor.

Kulübün iletişim bilgileri;

Twitter: @isarogrenci

Instagram: @isarogrenci

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCErILEy4PbgiZFEULO7vqqw

"Gençlere sorduk!" formatımızın 3. bölümünde İbn Haldun Üniversitesi, İslam Medeniyeti Kulübü ile tanıştık. Kısaca İLMEK şeklinde ifade edilen kulüplerinin sloganı çok hoşumuza gitti.

"Silkinir bir ilmek daha atarız her sabah aydınlığın yumağına, karanlığın vesvesesinden, velvelesinden sıyrılarak."

🔹 Kulüplerinin amacı; dünyevîleşmenin, hayatımızın her alanını esir aldığı, ilmin ve fikrin değil maddiyatın itibar gördüğü bu dünyada, İslam Medeniyeti'nin müktesebatının yok sayılmasına, ilmî ve fikrî üretimin engellenmesine karşı bir hareket başlatmışlar ve "bir derdimiz var" diyerek yola çıkmışlar. Kısaca; yere düşürülen bayrağı kaldırıp daha ileriye taşımak istiyorlar.

Sorular;

➡ Kendinizi kısaca tanıtın

➡ Kulübünüz kısaca tanıyabilir miyiz

➡ Fikriyat deyince aklına ne geliyor?

➡ Fikriyat TV'de en beğendiğin içerikler neler?

➡ Şu anda Fikriyat'tan gençlere sesleniyorsun,ne söylemek istersin?

➡ Takip ettiğin yazarlar kimler?

➡ Hangi dönemde yaşamak isterdin? Neden?

➡ Öğrenciliğin en güzel yanı...

🔹 Ekip olarak hazırladığımız sorulardan en çok "Fikriyat'tan gençlere sesleniyorsun,ne söylemek istersin?"e verdikleri cevaplar, bizleri sevindirdi.

Ahmet Celal; Arkadaşlar Fikriyat gibi platformlarımızda birçok istifade edebileceğimiz alanlar var; kendimizi geliştirebilir ve ileriye daha sağlıklı adımlar atabiliriz.

Hüseyin Bahri; Bizim kulübümüzün de sloganı olan dizeyi iletmek isterim.

"Silkinir bir ilmek daha atarız her sabah aydınlığın yumağına…"

Ahmet Can; Özellikle sosyal bilimler alanına ilgi duyan arkadaşlara Fikriyat'taki ilgili içeriklere bakmalarını tavsiye ederim.

Kulübün iletişim bilgileri;

ilmek@ibnhaldun.edu.tr

Twitter: @ihumedeniyet

Instagram: @ihumedeniyet

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCMzYmL8oHGSFfXI2y2i8MLA

#Fikriyat ile geleceğimizin mimarı olan öğrencilerle buluştuğumuz formatımız "Gençlere Sorduk" hız kesmeden devam ediyor.🥳



Bu hafta ki misafirlerimiz İbn Haldun Üniversitesi'nden "İslam Medeniyeti Kulübü" oldu.🤓 pic.twitter.com/EW4V8Dxhdz — Fikriyat (@fikriyatcom) December 21, 2021

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