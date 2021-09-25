Ahirim Sensin türküsünün hüzünlü hikayesi

Bozkırın Tezenesi Neşet Ertaş, bu dünyadan göçeli tam dokuz yıl geçti. 7’den 70’e herkesin gönlüne dokunan bir isimdi o. Kendini, özünü, hissettiklerini saza ve söze döktü. “Ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisi, dertlerinizin ortakçısıyım.” diyerek samimiyetini her daim düstur belledi. Bir türkünün bir kelimesi kaybolsa hayatımın anlamı kaybolur, der Neşet Ertaş. Biz de onun hayatını daha iyi anlamak için türkülerin izine çıkacağız.

📌Aşkın, sevdanın, özlemin türkülerini dillendiren büyük usta, bir garip, bir âşık: Neşet Ertaş…

📌 7'den 70'e herkesin gönlüne dokunan biri isimdi o. Kendini, özünü, hissettiklerini saza ve söze döktü. "Ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisi, dertlerinizin ortakçısıyım." diyerek samimiyetini her daim düstur belledi. "Saygısızlık olmasın ceketimi çıkarabilir miyim?" diyecek kadar da izleyicisine saygılıydı.

📌 Onun sazla olan bağı doğumuyla başlar. Göbek bağı kesilir kesilmez, sazı göbeğinin üzerine koyarlar. Türkülerin ortasında büyüdü. İlk ustası babasıydı, Muharrem Ertaş… "Aynı ruhun insanıyız" dediği babası onun gönlünü, dilini ve elini terbiye eder. Saz çalmayı da öğretir.

📌Oğlunun türküler yazmaya başladığını duyan Muharrem Usta, "Adını türkülerde diyor musun?" diye sorar. Genç Neşet hayır, cevabını verdikten sonra "Ne diyeyim" diye de sorar. "Bizler garibiz oğlum, bize garipler derler, gönülde gariptir" diyerek Garip mahlasını verir evladına. O günden sonra da hayat hikayesini anlattığı bütün türkülerinde, bu mahlası kullanmaya başlar.

📌 Gönül insanıydı Neşet Ertaş. Ömrünü aşka adayan bir ozan… Henüz daha bu duygunun ne olduğunu bilmediği yaşlarda, evcilik oynadığı arkadaşına âşık olur. Hatta ileriki yaşlarda vefat ettiğini duyunca Vay Vay Dünya türküsünü onun için yakar. Hiçbir zaman da ağlamadan bitiremez bu türküsünü. O günden ömrünün sonuna kadar gönlünde hep bir sevda olur.

📌 Çiçekdağı'nda başlayan yolculuğu, bir ara Ankara'ya düşer. Bu dönemde Neşet Ertaş ile babasının arası bozulur. Nedeni ise Leyla'ydı. Her aşığın bir Leylası vardır ya, o da burada buldu onu. Aynı yerde çalıştığı Leyla'ya âşık olup evlenmek ister. Babasına da haber salar. Ailesi kızı görmeye gelir. Fakat Muharrem Usta istemez evlenmelerini, aslını bilmiyoruz alma der. Babasının karşı çıkmasına rağmen aşkından vazgeçmez ve 60'lı yılların başında evlenirler. 3 de çocuğu olur. Fakat aradan bir süre geçmesinden sonra yollarını ayırırlar.

📌Bu sevdanın, baba ile oğul arasındaki kırgınlığın izini türkülerde görürüz. Muharrem Usta, oğlunun yuvasının dağılmasından sonra duyduğu üzüntüyle şu türküyü söyler:

"Temiz ruhlu, saf kalplisin şöhretsin

Hakkın vardır evlenmeye evladım

Mevlam sana yapanları kahretsin

Aslı bozuk alma dedim evladım"

Bozkırın Tezenesi #NeşetErtaş, bu dünyadan göçeli tam dokuz yıl oldu.



7'den 70'e herkesin gönlüne dokunan bir isimdi o.



Peki, türküleri arasında belki de en çok yürek burkanı 'Ahirim Sensin'i nasıl yazmıştı?



Siz de Ertaş'ın en sevdiğiniz türküsünü yoruma yazmayı unutmayın. pic.twitter.com/pvzjGHqojP — Fikriyat (@fikriyatcom) September 25, 2021

📌Neşet Ertaş da babasına aynı minvalde, türküyle karşılık verir: "Analar insandır biz insan oğlu"

"Senin dediklerin evladan değil

Her hata suç bende Leyla'dan değil

Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost, ya dost, dost

Ulu arıyorsan analar ulu

Sevmişiz gönülden, olmuşuz kulu

Analar insandır biz insan oğlu

Aslı bozuk deme gel şu insana ya dost, ya dost, ya dost, dost"

📌Fakat aralarındaki kırgınlık, saygısızlık olarak anlaşılmamalı. Neşet Ertaş, türkülerinden bahsedilirken "Çaldığım havaların etkileri ve duygularımın neredeyse yüzde doksanı babamındır ve ondan geçmiştir." diyerek babasına vefasını gösterir. Nitekim Muharrem Usta'da oğluna karşı hiçbir zaman şefkat kanadını indirmez.

📌 Ayrılık, Neşet Ertaş'ı derinden etkiledi. Dillere pelesenk olacak türkülerin yazılmasına vesile oldu. "Cahildim dünyanın rengine kandım" dizeleriyle başlayan Ahirim Sensin türküsü de bunlardan biriydi. Biten evliliğinin ardından kaleme alır.

"Cahildim dünyanın rengine kandım

Hayale aldandım boşuna yandım

Seni ilelebet benimsin sandım

Ölürüm sevdiğim zehirim sensin

Evvelim sen oldun ahirim sensin"

📌 Türkülerinde aşkını anlatan Neşet Ertaş, çoğunda hatanın kendinde olduğunu söyler, Leyla'ya toz kondurmaz. Bundan sonraki türkülerinin hepsi bir şekilde bu sevdanın izini taşıdı. Bazen özlem oldu, bazen isyan…

Bir türkünün bir kelimesi kaybolsa hayatımın anlamı kaybolur, der Neşet Ertaş. Biz de onun hayatını daha iyi anlamak için türkülerin izine çıktık.

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Editör - Sunucu: Burcu Sandıkçı

Kurgu: Günışığı Gülhan Salma

Kamera: Ahmed Helal

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