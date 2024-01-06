Ayla Aygan

Eşi Beklan Algan ile birlikte Amerika'da New York Actor Studio Actor’s Repertuary Theatre’s of Broadway'de sahne ve oyunculuk eğitimi aldı. Türkiye'ye döndükten sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'nın kadrosuna girdi. Tarla Kuşu oyunu ile tiyatroda ilk rolünü 1961'de oynadı. Ardından Hamlet oyununda rol aldı; hem Ophelia hem de erkek rolü olmasına rağmen Hamlet karakterini canlandırmıştı. Bu nedenle "Erkek Hamlet" olarak anıldı.