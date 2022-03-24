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Salih Bin Nasrullah

Avrupa tıbbını Osmanlı hekimlerine tanıtan hekim

Alim hekimlerden olan Salih Bin Nasrullah, 17. yüzyılda Batı tıbbındaki teknikleri Osmanlı'ya tanıttı. Fatih Darüşşifası'nda başhekimlik yapan Nasrullah, ortaya koyduğu eserlerle IV. Mehmed'in takdirini kazandı. En bilinen eseri Gayetü'l-beyan fi tedbiri bedeni'l-insan'da günümüz için de geçerli sayılan pek çok kıymetli tavsiyelerde bulundu.
HAYATI MESLEKİ GÖREVLERİ TIP ALANINA KATTILARI ESERLERİ

HAYATI

◼️ Tıp alanında çok önemli eserler yazan Salih Bin Nasrullah, Halep'te doğdu. Hayatının ilk dönemleri hakkında fazla bilgi bulunmasa da sonraki yıllarda göstereceği başarılar sayesinde tarih sahnesindeki yerini aldı.

◼️ 17. yüzyılın ünlü hekimi Nasrullah, Hristiyan inancından sonra İslamiyet'i kabul ederek Halep'te tıp eğitimi aldı. Halep'te Bîmâristânü'l-Argūnî el-Kâmilî'de tıp eğitimi gören Nasrullah burada hekimbaşılığa kadar yükseldi.

◼️ Halep Valisi İbşir Paşa'nın mahiyetinde bulunan Nasrullah, Halep'ten ayrıldı ve Paşa ile birlikte sonrasında iyi vazifelerde bulunacağı İstanbul'a gitti.

◼️ İmparatorlukta IV. Sultan Mehmed'in saltanatın yaşandığı dönemdi.

MESLEKİ GÖREVLERİ

◼️ İstanbul'a gelen ünlü hekim ilk etapta hassa hekimi daha sonra ise Fatih Darüşşifası'nda başhekimlik yaptı. Burada hastaların tedavisinde gösterdiği üstün başarılar, av düşkünü IV. Mehmed'in de kulağına gitti.

◼️ Böylece Sultan'ın takdirini kazanarak ihsanlarına nâil oldu ve hekimbaşılığa getirildi. Osmanlı topraklarında on dört yıldan fazla bir süre hekimbaşılık görevini yürüttü.

◼️ Nasrullah, hayatı boyunca hassa hekimliği, İstanbul kadılığı, saray tabipliği görevlerinde bulundu.

TIP ALANINA KATTILARI

◼️ Nasrullah tıp tarihi açısından pek çok yeniliğe imza attı. 17. yüzyılda Osmanlı henüz Avrupa tıbbı ile tam manasıyla haşır neşir değildi.

◼️ Doğu tıbbının etkisi altında olan Osmanlı, 17. Yüzyılda birtakım hekimler vasıtasıyla Batı'dan etkilenmeye başladı. İşte bu öncü hekimlerden biri de Salih bin Nasrullah'dı.

◼️ Latince'yi iyi bilmesi sebebiyle 17. yüzyıla kadar gelen klasik İslâm tıp ve eczacılık uygulamalarının günümüze ulaşmasına katkıda bulunmuştu.

◼️ Yaptığı katkılar yalnızca bunlarla da sınırlı değildi. Osmanlı tıbbının modernleşmesine öncülük etti.

◼️ Sâlih Efendi, 600 yıl boyunca Doğu ve Batı tıbbına hükmeden İbn Sînâ modelinin Doğu'daki son temsilcisiydi. Batı'daki önemli hekimlerin görüşlerini ele alıp Doğu tıbbına uygun olarak yorumladı.

◼️ Bazı Batı yazarlarının eserlerini Latinceden Arapçaya çevirerek bu alanda da öncülük yaptığı bilinmektedir.

ESERLERİ

◼️ Gayetü'l-beyân fî tedbîri bedeni'l-insân

Nasrullah, bu eserini padişahın isteği üzerine hazırladı ve IV. Mehmed'e sundu.

Padişahın bu eserden çok memnun olmasından ötürü Nasrullah'a samur kürk giydirildiği belirtilmektedir

◼️ Gayetü'l-itkan fî tedbîri bedeni'l-insân:

Müellifin ölümü üzerine müsvedde halinde kalan bu Arapça eserin orijinal nüshası ülkemizde değil Kudüs Rum Ortodoks Patrikhânesi Kitaplığı'ndadır.

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