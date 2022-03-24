Alim hekimlerden olan Salih Bin Nasrullah, 17. yüzyılda Batı tıbbındaki teknikleri Osmanlı'ya tanıttı. Fatih Darüşşifası'nda başhekimlik yapan Nasrullah, ortaya koyduğu eserlerle IV. Mehmed'in takdirini kazandı. En bilinen eseri Gayetü'l-beyan fi tedbiri bedeni'l-insan'da günümüz için de geçerli sayılan pek çok kıymetli tavsiyelerde bulundu.

HAYATI ◼️ Tıp alanında çok önemli eserler yazan Salih Bin Nasrullah, Halep'te doğdu. Hayatının ilk dönemleri hakkında fazla bilgi bulunmasa da sonraki yıllarda göstereceği başarılar sayesinde tarih sahnesindeki yerini aldı. ◼️ 17. yüzyılın ünlü hekimi Nasrullah, Hristiyan inancından sonra İslamiyet'i kabul ederek Halep'te tıp eğitimi aldı. Halep'te Bîmâristânü'l-Argūnî el-Kâmilî'de tıp eğitimi gören Nasrullah burada hekimbaşılığa kadar yükseldi. ◼️ Halep Valisi İbşir Paşa'nın mahiyetinde bulunan Nasrullah, Halep'ten ayrıldı ve Paşa ile birlikte sonrasında iyi vazifelerde bulunacağı İstanbul'a gitti. ◼️ İmparatorlukta IV. Sultan Mehmed'in saltanatın yaşandığı dönemdi.

MESLEKİ GÖREVLERİ ◼️ İstanbul'a gelen ünlü hekim ilk etapta hassa hekimi daha sonra ise Fatih Darüşşifası'nda başhekimlik yaptı. Burada hastaların tedavisinde gösterdiği üstün başarılar, av düşkünü IV. Mehmed'in de kulağına gitti. ◼️ Böylece Sultan'ın takdirini kazanarak ihsanlarına nâil oldu ve hekimbaşılığa getirildi. Osmanlı topraklarında on dört yıldan fazla bir süre hekimbaşılık görevini yürüttü. ◼️ Nasrullah, hayatı boyunca hassa hekimliği, İstanbul kadılığı, saray tabipliği görevlerinde bulundu.

TIP ALANINA KATTILARI ◼️ Nasrullah tıp tarihi açısından pek çok yeniliğe imza attı. 17. yüzyılda Osmanlı henüz Avrupa tıbbı ile tam manasıyla haşır neşir değildi. ◼️ Doğu tıbbının etkisi altında olan Osmanlı, 17. Yüzyılda birtakım hekimler vasıtasıyla Batı'dan etkilenmeye başladı. İşte bu öncü hekimlerden biri de Salih bin Nasrullah'dı. ◼️ Latince'yi iyi bilmesi sebebiyle 17. yüzyıla kadar gelen klasik İslâm tıp ve eczacılık uygulamalarının günümüze ulaşmasına katkıda bulunmuştu. ◼️ Yaptığı katkılar yalnızca bunlarla da sınırlı değildi. Osmanlı tıbbının modernleşmesine öncülük etti. ◼️ Sâlih Efendi, 600 yıl boyunca Doğu ve Batı tıbbına hükmeden İbn Sînâ modelinin Doğu'daki son temsilcisiydi. Batı'daki önemli hekimlerin görüşlerini ele alıp Doğu tıbbına uygun olarak yorumladı. ◼️ Bazı Batı yazarlarının eserlerini Latinceden Arapçaya çevirerek bu alanda da öncülük yaptığı bilinmektedir.