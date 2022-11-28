Arama

Menu

Attila İlhan

Attila İlhan, modern şiirimizin köşe taşlarından biriydi. O, çeşitli şiir anlayışlarının hakim olduğu dönemde, kendi sesiyle var olabilmeyi başarabilen şairlerdendi. 80 yıllık ömrüne 56 kitap ve 6 senaryo sığdırdı. "Şiir ve romanın ustası" olarak nitelendirilen İlhan, birçok genç edebiyatçıya ilham kaynağı oldu.
HAYATI PARİS YILLARI ESERLERİ

HAYATI

Attila İlhan, 15 Haziran 1925 tarihinde Menemen'de doğdu. Babası döneminin başarılı savcılarındandı. Attila İlhan‘ın babası şiire çok meraklı, okumayı seven, geniş bir roman ve şiir kitabı koleksiyonu olan, iyi derecede Osmanlıca bilen bir insandı.

PARİS YILLARI

Paris'te aktif olarak çalışmalar yapan İlhan, burada kaldığı zaman boyunca sosyal ve siyasal gözlemler yaptı. Bu gözlemlerini ileride çıkaracağı romanlarında ve diğer eserlerinde kullandı. Daha sonra Türkiye’ye dönen Attila İlhan’ın polislerle arasında birçok problemler yaşandı. 1951 yılında ”Gerçek” isimli gazetede yazdığı bir yazıdan dolayı hakkında soruşturma açıldı ve bu olaydan sonra İlhan yeniden Paris’e gitti.

Hayatının 1950’li yıllardaki 6 yıllık sürecini sürekli İstanbul-Paris, İzmir-Paris arasında geçiren İlhan; tam olarak Türkiye’ye döndükten sonra üniversite eğitiminin son senesinde okuldan ayrıldı ve ”Vatan” gazetesinde sinema eleştirmenliği yapmaya başladı.

 

ESERLERİ

Usta şair, 80 yıllık ömrüne 56 kitap ve 6 senaryo sığdırdı.

İlginizi Çekebilir

Abdürreşid İbrahim

Nazım Hikmet Ran

Afet Ilgaz

2022 Fikriyat. Tüm hakları saklıdır.
Anasayfa Gündem Listeler Fikriyat Özel Kur'an-ı Kerim Akademik Fotoğraf Galeri Fikriyat TV Yazarlar Gizlilik Bildirimi Künye
BİZE ULAŞIN