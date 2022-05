ŞEHİTLİĞİ

◼️ Resûl-i Ekrem (sav), Mûte Savaşı için orduyu yola çıkarırken sancağı Zeyd'e vererek, "Eğer Zeyd şehid olursa sancağı Ca'fer bin Ebû Tâlib alsın, o da şehid düşerse Abdullah bin Revâha alsın" demişti. Üç sahâbî de bu sıraya göre şehid oldu.

◼️ Resûl-i Ekrem şehadet haberini Medine'de ashabına gözyaşları içinde bildirdi ve şöyle dua etti: "Allah'ım, Zeyd'e mağfiret et! Allah'ım, Zeyd'e mağfiret et! Allah'ım, Zeyd'e mağfiret et! Allah'ım, Ca'fer'e mağfiret et! Allah'ım, Abdullah'a mağfiret et!"

