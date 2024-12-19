ABD'de Ulusal Bilim Vakfı, Ulusal Sağlık Vakfı, Federe Havacılık Kurumu, Deniz Kuvvetleri Araştırma Ofisi, Deniz Piyadeleri ve DARPA gibi Savunma Bakanlığına bağlı araştırma kurumları tarafından desteklenen geniş kapsamlı araştırma projeleri yöneten Onaral, çok sayıda doktora ve yüksek lisans öğrencisine tez danışmanlığı yaptı. Biyomedikal Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği profesörü olan Banu Onaral, 1999 yılında Drexel Üniversitesi’nde Biyomedikal Mühendisliği Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesini kurmuştu.