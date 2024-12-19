Banu Onaral
Rıfat Ilgaz
- Doğum Yeri: Türkiye
- Eğitim: Pensilvanya Üniversitesi
Prof. Dr. Banu Onaral, Türk havacılığının önemli isimlerinden Nuri Demirağ'ın torunudur.
EĞİTİM VE AKADEMİK HAYATI
Banu Onaral, Türk Notre Dame de Sion Lisesinden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde elektrik mühendisliği eğitimi gördü. Onaral, 1978 yılında Biomedikal Mühendislik Doktorasını Pennsylvania Üniversitesinde tamamladı. ABD'deki Drexel Üniversitesinde Biyomedikal Mühendisliği Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesini kuran Onaral, burayı 2015’e kadar yönetti. Ocak ayı 2015'ten itibaren Onaral, "Küresel İnovasyon Ortaklıkları" Rektör danışmanlığı görevini üstlendi.
EĞİTİM VE AKADEMİK HAYATI
Prof. Dr. Banu Onaral'ın araştırma ve öğretim alanında akademik çalışmaları, işlevsel beyin görüntüleme, ultrason ve optik yoğunluklu biyomedikal sinyal işlemciliği ve kompleks sistemler ağırlıklı bilgi ve sistem mühendisliğine odaklandı. Araştırma grubuyla işlevsel optik beyin görüntüleme konusunda öncü AR-GE programları yürüttü.
EĞİTİM VE AKADEMİK HAYATI
ABD'de Ulusal Bilim Vakfı, Ulusal Sağlık Vakfı, Federe Havacılık Kurumu, Deniz Kuvvetleri Araştırma Ofisi, Deniz Piyadeleri ve DARPA gibi Savunma Bakanlığına bağlı araştırma kurumları tarafından desteklenen geniş kapsamlı araştırma projeleri yöneten Onaral, çok sayıda doktora ve yüksek lisans öğrencisine tez danışmanlığı yaptı. Biyomedikal Mühendisliği ve Elektrik Mühendisliği profesörü olan Banu Onaral, 1999 yılında Drexel Üniversitesi’nde Biyomedikal Mühendisliği Bilimleri ve Sağlık Sistemleri Fakültesini kurmuştu.
VEFATI
74 yaşında olan Banu Onaral, bir süredir kanser tedavisi gördüğü ABD'de vefat etti. Onaral'ın cenazesinin Philadelphia Friends South Western Burial Ground'da toprağa verileceği açıklandı.