Mary Ann Bevan

20 Aralık 1874 yılında dünyaya geldi Mary Ann Webster… Eğitimini tamamladıktan sonra hemşire oldu ve takvimler 1903 yılını gösterdiğinde Thomas Bevan ile evlenerek eşinin soyadını alarak ve bu evlikle beraber 4 çocuk dünyaya getirdi. Her şey yolunda giderken evliliğinin üçüncü senesinde o dönemde çok da bilinmeyen bir hastalığa yakalandı ve bu hastalıkla birlikte Mary için büyük mücadele çoktan başladı… Akromegali hastalığına yakalanan Mary’nin yüzü, elleri, ayakları ve hatta vücudunun her yeri giderek anormal derecede büyüme başladı.