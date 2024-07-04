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Eğitimi Ve Tiyatro Kariyeri

Eğitim

Tiyatro Kariyeri

Felsefe Öğretmeni Yeteneğini Keşfetti

Sinema Kariyeri

Rol Aldığı Diziler Ve Aldığı Ödüller

Ölümü

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Kemal Sunal

Kemal Sunal

  • Doğum Tarihi: 11 Kasım 1944
  • Doğum Yeri: Fatih - İstanbul
  • Ölüm Tarihi: 3 Temmuz 2000
  • Ölüm Yeri: İstanbul

Eğitim hayatına Mimar Sinan İlkokulunda başlayan Kemal Sunal Vefa Lisesi mezunudur. Üniversite eğitimi için Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesine başlayan Sunal, dar gelirli bir ailenin çocuğu olduğu için eğitim hayatı boyunca çalışmak zorundaydı ve bu nedenle öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. 27 yıl sonra mezun oldu.
Kemal Sunal

Tiyatro Kariyeri

Vefa Lisesi’nde amatör olarak oynadığı “Zoraki Tabip” adlı tiyatro oyunuyla sanat kariyeri başlayan Sunal, yine o dönem Akşam Gazetesi Liseler Arası Tiyatro Yarışmasında “En İyi Karakter Oyuncusu” seçildi.
Kemal Sunal

Felsefe öğretmeni yeteneğini keşfetti

Kemal Sunal’ın tiyatro yeteneğini lisedeki Felsefe öğretmeni Belkıs Bakır keşfetti. Öğretmeni Belkıs Bakır, Sunal’ı Müşfik Kenter ile tanıştırmasından sonra artık profesyonel oyuncu kariyeri başlamış oldu. Kemal Sunal,  “Fadik Kız,İspinozlar, Deli İbrahim,Yalova Kaymakamı,Gözlerimi Kaparım, Vaazifemi Yaparım, Fermanlı Deli Hazretleri, Hamhumşarolop, Murtaza, Yaz Bitiyor, Gergedan, Dün Bugün” isimli tiyatrolarda rol almıştır.

Kemal Sunal

Sinema Kariyeri

Çeşitli tiyatro sahnelerinde rol alan Sunal’ın sinema kariyeri yeni filmi için oyuncu arayan ünlü yönetmen Ertem Eğilmez’in “Dün Bugün” isimli tiyatro oyununa davet edilmesi ile başladı. Kemal Sunal’ın bu oyundaki performansını beğenen Eğilmez, sanatçının ilk sinema deneyimi olacak Tatlı Dillim’de rol almasına karar verdi ve Sunal’ın sinema kariyeri 1972 yılında Tatlı Dillim’le başlamış oldu. Sunal oyunculuk kariyeri boyunca 82 filmde rol almıştır. Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Kapıcılar Kralı, Şabanoğlu Şaban, Çöpcüler Kralı, Kibar Feyzo, İnek Şaban en sevilen ve hafızalara kazınan filmlerinden bazılarıdır.
Kemal Sunal

Rol Aldığı Diziler ve Aldığı Ödüller

Kemal Sunal kariyeri boyunca rol aldığı diziler “Saygılar Bizden, Şaban Askerde, Bay Kamber, Şaban ile Şirin” isimli yapımlardır.

14. Antalya Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu (1977)

35. Antalya Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü (1998)

2. Ankara Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu (1989)
Kemal Sunal

Ölümü

Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetmiştir. Sunal’ın kabri Zincirlikuyu Mezarlığı’nda yer alır.

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