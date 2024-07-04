Eğitim hayatına Mimar Sinan İlkokulunda başlayan Kemal Sunal Vefa Lisesi mezunudur. Üniversite eğitimi için Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesine başlayan Sunal, dar gelirli bir ailenin çocuğu olduğu için eğitim hayatı boyunca çalışmak zorundaydı ve bu nedenle öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. 27 yıl sonra mezun oldu.