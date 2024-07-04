Kemal Sunal
Kemal Sunal
- Doğum Tarihi: 11 Kasım 1944
- Doğum Yeri: Fatih - İstanbul
- Ölüm Tarihi: 3 Temmuz 2000
- Ölüm Yeri: İstanbul
Eğitim hayatına Mimar Sinan İlkokulunda başlayan Kemal Sunal Vefa Lisesi mezunudur. Üniversite eğitimi için Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesine başlayan Sunal, dar gelirli bir ailenin çocuğu olduğu için eğitim hayatı boyunca çalışmak zorundaydı ve bu nedenle öğrenimini yarıda bırakmak zorunda kaldı. 27 yıl sonra mezun oldu.
Tiyatro Kariyeri
Vefa Lisesi’nde amatör olarak oynadığı “Zoraki Tabip” adlı tiyatro oyunuyla sanat kariyeri başlayan Sunal, yine o dönem Akşam Gazetesi Liseler Arası Tiyatro Yarışmasında “En İyi Karakter Oyuncusu” seçildi.
Felsefe öğretmeni yeteneğini keşfetti
Kemal Sunal’ın tiyatro yeteneğini lisedeki Felsefe öğretmeni Belkıs Bakır keşfetti. Öğretmeni Belkıs Bakır, Sunal’ı Müşfik Kenter ile tanıştırmasından sonra artık profesyonel oyuncu kariyeri başlamış oldu. Kemal Sunal, “Fadik Kız,İspinozlar, Deli İbrahim,Yalova Kaymakamı,Gözlerimi Kaparım, Vaazifemi Yaparım, Fermanlı Deli Hazretleri, Hamhumşarolop, Murtaza, Yaz Bitiyor, Gergedan, Dün Bugün” isimli tiyatrolarda rol almıştır.
Sinema Kariyeri
Çeşitli tiyatro sahnelerinde rol alan Sunal’ın sinema kariyeri yeni filmi için oyuncu arayan ünlü yönetmen Ertem Eğilmez’in “Dün Bugün” isimli tiyatro oyununa davet edilmesi ile başladı. Kemal Sunal’ın bu oyundaki performansını beğenen Eğilmez, sanatçının ilk sinema deneyimi olacak Tatlı Dillim’de rol almasına karar verdi ve Sunal’ın sinema kariyeri 1972 yılında Tatlı Dillim’le başlamış oldu. Sunal oyunculuk kariyeri boyunca 82 filmde rol almıştır. Hababam Sınıfı, Tosun Paşa, Süt Kardeşler, Kapıcılar Kralı, Şabanoğlu Şaban, Çöpcüler Kralı, Kibar Feyzo, İnek Şaban en sevilen ve hafızalara kazınan filmlerinden bazılarıdır.
Rol Aldığı Diziler ve Aldığı Ödüller
Kemal Sunal kariyeri boyunca rol aldığı diziler “Saygılar Bizden, Şaban Askerde, Bay Kamber, Şaban ile Şirin” isimli yapımlardır.
14. Antalya Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu (1977)
35. Antalya Film Festivali Yaşam Boyu Onur Ödülü (1998)
2. Ankara Film Festivali En İyi Erkek Oyuncu (1989)
Ölümü
Kemal Sunal 3 Temmuz 2000 tarihinde Balalayka isimli filmin çekimleri için bindiği Trabzon uçağında geçirdiği kalp krizi sonucu 55 yaşında hayatını kaybetmiştir. Sunal’ın kabri Zincirlikuyu Mezarlığı’nda yer alır.