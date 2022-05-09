Varoluşçu felsefenin kurucularından biri olarak bilinen Alman filozof Martin Heidegger, geçtiğimiz yüzyılın en büyük düşünürlerindendi. İlk olarak 1927 yılında yayımlanan Varlık ve Zaman kitabıyla felsefede bir çığır açtı ve "varlık" kavramına yeni bir soluk getirdi. Nazilerin iktidara gelmesiyle birlikte Nazi Partisi'ne katılan Heidegger, felsefi çalışmalarının yanında, özel yaşantısıyla da tartışmalara konu oldu. İşte 20. yüzyılın "varlık filozofu" Heidegger'in hayatı ve felsefesine dair çarpıcı detaylar...

HAYATI ◼️ 26 Eylül 1889'da Almanya'nın Baden eyaletinde doğan Heidegger, fakir bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Çocukluğundan itibaren dine ve felsefeye eğilimli biri olarak yetişti. Genç Heidegger, 1903 yılında burs kazanınca, Konstanz'da bulunan yatılı okula girdi ve oradan da yerel bir üniversite kasabası olan Freiburg'da liseyi okudu.

ÇALIŞMALARI ◼️ Dindar bir çevre içerisinde yetişen Heidegger, okul sıralarında modern ve antik felsefe ile tanıştı, bu zamandan sonra hayatı ve düşünceleri yavaş yavaş değişmeye başladı. Çocukluğundan gelen ilahiyat ve felsefeye olan ilgisini eğitim hayatına da taşımak istediği için Freiburg Üniversitesi'nde Katolik İlahiyatı ve Hristiyan Felsefesi okudu. Kalp rahatsızlığı olan Heidegger, yaşadığı bir kriz sonucu papaz olmak için aldığı eğitimi sonlandırdı. 1911 yılından sonra ise çalışmalarını felsefe, ahlak ve doğa bilimine yönlendirdi. ◼️ 1914 yılında ilk çalışması ve doktora tezi, "Psikolojide Yargı Kuramı" ile dikkatleri üzerine çeken Heidegger'in akademideki yolu açıldı ve 1923'te Marburg Üniversitesi'nde profesör oldu. Heidegger, 1927 yılında yayımladığı Varlık ve Zaman kitabıyla felsefe alanında yeni bir çığır açtı. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı...

FELSEFEYE DAİR ◼️ Varlık ve Zaman, yayımlanışından itibaren yalnızca varoluşçu felsefe açısından değil, 20.yüzyıldaki bütün felsefe tartışmaları bağlamında bir etki yarattı. Heidegger burada, bütün bir Batı felsefesi geleneğini metafizik olmakla eleştirdi. Nitekim yıllar sonra postmodern felsefe bu argümanı başka düzlemlerde yeniden değerlendirecekti. ◼️ Varlık ve Zaman adlı eserinde Heidegger, en temel sorulardan birine cevap aramaktaydı: Varlık neydi? Heidegger varlık felsefesi geleneği ile kopmaz bir biçimde bağlantılı ve onun temsilcileri ile sürekli bir söyleşi içindeydi. Onun Batı düşüncesinin büyük metafizikçileri ile söyleşisi eleştireldi çünkü o, çağdaş düşüncede varlıkbilimsel araştırmanın unutulmasına katkıda bulunan bu gelenekte çok hata görüyordu. Bu sebeple eserinde var olan klasik felsefe geleneğini yıkmayı hedefledi. ◼️ Heidegger, ilk önce Descartes'ın metafiziği felsefe ağacının kökleri sayan benzetmesinden hareketle, "Felsefe ağacının kökleri hangi toprakta tutunur?" sorusunu sorarak metafiziğin ne olduğunu ortaya koymayı ve ilkelerin ilmi kabul edilen metafiziğin hangi temel üzerinde durduğuna açıklık getirmeyi amaçlamıştı. Heidegger'e göre Eflâtun'dan beri metafizik, "var olanı var olan olarak" konu edinmek suretiyle var olanla varlık arasındaki bağı koparıp atmıştı. Dolayısıyla gerçek felsefî düşünme metafiziğin temeline geri dönerek yola koyulmalı ve onu aşmaya çalışmalıydı. Nitekim varlığın anlamı Batı düşüncesinin felsefi geleneği tarafından unutulmaya başlanmıştı. Varlık ve Zaman çalışması varlığın unutulmuşluğuna yapılan büyük bir itirazdı.