Hafızası silinmeyen bir milletin 1930'lu yıllarda yaşadıkları, öz savunma sistemimizin geçmişten bugüne kadar hangi noktaya geldiğinin en güzel örneği. Akla gelen her alanda önemli ilkler gerçekleştiren Türkiye, kendi silahını, kendi uçağını, kendi uydu sistemlerini ürettikçe güçlendi, güçlendikçe de bölgesinde dikkatleri üzerine çekti. Üzerinde Türk bayrağı bulunan bir füzeyi İstanbul semalarından fırlatan Kirkor Divarcı da tarihimizde önemli yeri olan isimlerden biriydi.

HAYATI Umutlu, gururlu ama hazin bir hikâye… Yanıp, kül olmuş, karadumanların arasında kaybolmuş, güzel başlayan her şey gibi yitip gitmiş bir öykü. Bir başarı öyküsü, bir vatanseverin yıkılmış hayallerinin öyküsü… ◼️ Havacılık ve uzay alanında geleneği çok eskiye dayanan bir medeniyetin çocuklarıyız. Takiyüddin, Hezarfen Ahmet Çelebi, roket çalışmalarıyla Lagâri Hasan Çelebi, Kirkor Divarcı, Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş bizlerin öncüsüydü. ◼️ Ancak çalışmaları sistemin engellerine takılarak akamete uğradı. ◼️ Tarihler 19 Eylül 1962 yılını gösteriyordu. Boyu yaklaşık bir metre 33 cm, ağırlığı ise bir kilo 500 gram olan ve üzerinde de Türk bayrağı bulunan bir füze, İstanbul semalarından fırlatılacaktı. ◼️ Fikir babası Kirkor Divarcı'ydı. Füze denemesi başarıyla gerçekleşti ve Divarcı, Cumhuriyet tarihinin ilk füzecisi olarak tarihe adını yazdırdı. Ama bu durum birilerinin gözünü öyle korkuttu ki, bu başarı bir vatanseverin yıkılmış hayallerinin öyküsü olarak kaldı.

İLK TÜRK FÜZESİ ◼️ Kirikor Divarcı, Türkiye tarafından üretilmiş ilk başarılı füzenin Bandırma Füze Kulübü ile birlikte mucididir. Bandırma Füze Kulübü çalışmalarını sürdürürken çeşitli yerlerde haberlere çıktı. ◼️ O da bu haberleri merak edenlerden biriydi… Olayı yerinde görmek için Samsun'a yolculuk yaptığında, gençlerin önemli işler başarabilecek düzeyde olduğunu gördü. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de yer yer desteğini alarak özellikle kendi cebinden finanse ettiği projelerle gençleri başarıya taşıdı. ◼️ Onlarla birlikte çizmeye, okuma ve çalışmaya başladı, onlara çeşitli yardımlar yaparken aynı zamanda konu ile ilgili eğitimler de verdi. ◼️ Ermeni asıllı bir Türk vatandaşı olan Divarcı, sırf bu uğurda birçok fırsatı elinin tersiyle itti. Divarcı, nişanlısı ile biriktirdikleri 400 lirayı, füzenin ilk hali için, hiç düşünmeden kullanacak kadar gönül vermişti bu işe. Projesini önce İstanbul Teknik Üniversitesi'ne onaylattı. ◼️ Ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri ile temasa geçti. Ordunun da desteğiyle, ilk füze fırlatışını gerçekleştirdi.