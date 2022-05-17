Umutlu, gururlu ama hazin bir hikâye… Yanıp, kül olmuş, karadumanların arasında kaybolmuş, güzel başlayan her şey gibi yitip gitmiş bir öykü. Bir başarı öyküsü, bir vatanseverin yıkılmış hayallerinin öyküsü…
◼️ Havacılık ve uzay alanında geleneği çok eskiye dayanan bir medeniyetin çocuklarıyız. Takiyüddin, Hezarfen Ahmet Çelebi, roket çalışmalarıyla Lagâri Hasan Çelebi, Kirkor Divarcı, Nuri Demirağ ve Vecihi Hürkuş bizlerin öncüsüydü.
◼️ Ancak çalışmaları sistemin engellerine takılarak akamete uğradı.
◼️ Tarihler 19 Eylül 1962 yılını gösteriyordu. Boyu yaklaşık bir metre 33 cm, ağırlığı ise bir kilo 500 gram olan ve üzerinde de Türk bayrağı bulunan bir füze, İstanbul semalarından fırlatılacaktı.
◼️ Fikir babası Kirkor Divarcı'ydı. Füze denemesi başarıyla gerçekleşti ve Divarcı, Cumhuriyet tarihinin ilk füzecisi olarak tarihe adını yazdırdı. Ama bu durum birilerinin gözünü öyle korkuttu ki, bu başarı bir vatanseverin yıkılmış hayallerinin öyküsü olarak kaldı.
◼️ Kirikor Divarcı, Türkiye tarafından üretilmiş ilk başarılı füzenin Bandırma Füze Kulübü ile birlikte mucididir. Bandırma Füze Kulübü çalışmalarını sürdürürken çeşitli yerlerde haberlere çıktı.
◼️ O da bu haberleri merak edenlerden biriydi… Olayı yerinde görmek için Samsun'a yolculuk yaptığında, gençlerin önemli işler başarabilecek düzeyde olduğunu gördü. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de yer yer desteğini alarak özellikle kendi cebinden finanse ettiği projelerle gençleri başarıya taşıdı.
◼️ Onlarla birlikte çizmeye, okuma ve çalışmaya başladı, onlara çeşitli yardımlar yaparken aynı zamanda konu ile ilgili eğitimler de verdi.
◼️ Ermeni asıllı bir Türk vatandaşı olan Divarcı, sırf bu uğurda birçok fırsatı elinin tersiyle itti. Divarcı, nişanlısı ile biriktirdikleri 400 lirayı, füzenin ilk hali için, hiç düşünmeden kullanacak kadar gönül vermişti bu işe. Projesini önce İstanbul Teknik Üniversitesi'ne onaylattı.
◼️ Ardından da Türk Silahlı Kuvvetleri ile temasa geçti. Ordunun da desteğiyle, ilk füze fırlatışını gerçekleştirdi.
◼️ 19 Eylül 1962... Divarcı'nın, ordunun da desteğiyle hayata geçirdiği projesi, "Marmara-1" adı verilen ve üzerinde ay yıldız olan 1 metre 33 cm'lik, 1,5 kiloluk ilk Türk füzesi, semaya çıktı. Deneme atışında 10 bin metre yükselip 150-200 metre uzağa düştü. Bu da, denemenin başarılı olduğu anlamına geliyordu.
Füze başarısı, gazete satırlarından şöyle yer aldı:
"...Marmara-1 isimli füze, saat 16:05'de ateşlendikten sonra ilk önce yanlış hesap yüzünden paraşütü açılmamış ve itici kuvvet harekete geçmemiştir. Müteakiben fitille yapılan ateşlemede füze büyük bir gürültü çıkararak göğe doğru hareket etmiştir. 920 metrede infilak ettikten sonra paraşütün daha evvelden açılması dolayısıyla yere düşüp yavaşlamış bu yüzden de yangın çıkmasına sebebiyet vermiştir. Bilindiği gibi bu, yurdumuzda ilk defa kurulan füze kulübünün ikinci denemesidir. Birinci denemede, füze 40 metre kadar çıkmıştı. Önümüzdeki günlerde yapılacak bir denemede füzenin 5 bin metreye çıkacağı tahmin edilmektedir. Bugün atılan füze, bir metre boyunda ve 3 kilo 300 gram ağırlığındaydı."
◼️ Bazı teknik şanssızlıklar olsa da Marmara-1, gökyüzünü zorlayan "ilk gerçek füzemiz" olarak tarihe geçti. Ve bu başarı füze çalışmalarını sürdürenlere de cesaret verdi. Zaman içerisinde giderek daha da başarılı bir hale gelen füze çalışmaları sonucunda, Bandırma Füze Kulübü'nün İstanbul ve Ankara'da şubeleri açıldı. Sonra da hiç durmadan füze gönderilmeye başlandı. Marmara-I ve Marmara-II'yi Hürriyet-I ve Hürriyet-II takip etti.
◼️ Divarcı'nın umut vadeden çalışmaları ve bu işe gönül vermiş gençler sayesinde, zamanla daha da güzel gelişmeler yaşandı. Örneğin "Aktrüs" isimli bir proje üzerinde çalışıldı.
◼️ Buna göre 4 m, 500 kg ağırlığında olması planlanan füzeyle birlikte, uzaya ilk kez bir canlı gönderilecekti: Fare... Aktrüs'ün kapsülüne yerleştirilecek farenin, mikrofilm makinesiyle tüm hareketleri tespit edilmeye çalışılacaktı.
◼️ Roketin kapsülünün 150'nci kilometrede ana gövdeden ayrılması ve bir paraşütle yavaş yavaş süzülerek içindeki fareyle birlikte yere inmesi bekleniyordu.
◼️ Sonra görünmeyen bir el, füze çalışmalarını yapanlara "bitti" dedi. Ve Kirkor Divarcı'nın evinde çıkan ani bir yangınla, tüm projeler kül oldu. Deneme alanları kapatılır ve çalışmalar birdenbire sonlandırılır.
◼️ Kısacası, 1959 yılında umut verici bir şekilde başlayan ve 1963'te zirveye çıkan çalışmalar, faili meçhul bir bıçakla kesildi.