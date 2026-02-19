Ramazan-ı Şerif 2. günü: 1 ayet 1 hadis 1 dua

1 AYET

"Sonra insanların dalga dalga ilerlediği yerden siz de ilerleyin. Allah'tan bağışlanmanızı dileyin. Kuşkusuz Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir."

Bakara Suresi 199. Ayet

Bakara Suresi 199. Ayeti dinlemek ve okumak için tıklayın

Bakara Suresi 199. Ayet Tefsiri

◾ Meş'ar-i Harâm Müzdelife bölgesinde bulunan Kuzah dağındaki bir tepenin adıdır; bu tepe dolayısıyla Müzdelife'nin tamamına da Meş'ar-i Harâm denir. Hacılar Arafat'tan sonra buraya gelir ve arefeyi bayrama bağlayan geceyi burada geçirir, ikinci bir vakfe daha yaparlar. 198. âyette bu hususa işaret edildikten sonra, 199. âyette –buyruk sözcüğü içermekle beraber– esasen müslümanların, bir mahşer topluluğu görünümünde, Allah'tan af ve mağfiretler dileyerek, kitleler halinde Mina'ya doğru yola çıkışlarının canlı bir tasvirine yer verilmektedir.

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

1 HADİS

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Her kim istiğfarı çoğaltırsa Allah Teâlâ onun için her tasadan kurtuluş, her sıkıntıdan bir çıkış yolu yaratır ve onu ummadığı yerden rızıklandırır"

(Ebu Davud, Salat 361- İbn-i Mace, Edep 57- Müsned, 4/262)

◾ Ramazan ayı her sene bir defaya mahsus olarak hayatımıza dahil olur. Bundan dolayı Müslümanlar olarak bu değerli vaktin kıymetini bilmemiz, ona uygun şekilde hareket etmemiz gerekir.

◾ Bu minvalde Resulullah'ın (SAV) hadisine kulak vererek Ramazan-ı Şerif içinde sıklıkla istiğfar etmemiz, tevbe kapısını çalarak günahlarımızdan arınmamız gerekir. Böylece Ramazan ayını hakkıyla ifa edenlerden olabiliriz.

1 DUA

"Nûh, "Rabbim!" dedi, "Kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur, beni ve beraberimdeki müminleri kurtar!"

Şuarâ Suresi 117-118. Ayetler

Şuarâ Suresi 117-118. Ayetleri okumak ve dinlemek için tıklayın

Şuarâ Suresi 117-118. Ayetler Tefsiri

◾ Nûh, "Rabbim!" dedi, "Kavmim beni yalancılıkla suçluyor. Artık benimle onların arasındaki durumu sen hükmünle açıklığa kavuştur, beni ve beraberimdeki müminleri kurtar!"

Tefsirin devamını okumak için tıklayın

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu'na aittir. Kaynak gösterilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz.

Ancak alıntılanan köşe yazısı/haberin bir bölümü, alıntılanan habere aktif link verilerek kullanılabilir. Ayrıntılar için lütfen tıklayın.