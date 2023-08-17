اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَ رِزْقًا وَاسِعًا وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سَقَمٍ
🔸 Allah'ım! Senden faydalı ilim, bol rızık ve her türlü dert ve hastalığa karşı şifa niyaz ediyorum.
Mescid-i Haram’da bulunan zemzem, Müslümanlar için oldukça kıymetli bir sudur. Resulullah'ın (AS), “Zemzem suyu ne amaçla içilirse ona yarar sağlar” buyurduğu zemzemi içerken dua okunur. Peki, zemzem içerken nasıl dua edilir?
اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَ رِزْقًا وَاسِعًا وَ شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَ سَقَمٍ
🔸 Allah'ım! Senden faydalı ilim, bol rızık ve her türlü dert ve hastalığa karşı şifa niyaz ediyorum.