Zemzem içerken okunacak dua

Mescid-i Haram’da bulunan zemzem, Müslümanlar için oldukça kıymetli bir sudur. Resulullah'ın (AS), “Zemzem suyu ne amaçla içilirse ona yarar sağlar” buyurduğu zemzemi içerken dua okunur. Peki, zemzem içerken nasıl dua edilir?