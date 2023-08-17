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Yola çıkarken okunacak dua

Bir yerden bir yere gitmek için yola çıkıldığı zaman her türlü kötülükten korunmak için okunması gereken bazı dualar vardır. Peki, bu dualar neler?

Yola çıkarken okunacak dua
Yayınlanma Tarihi: 17.8.2023 16:08:00 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 12:47

رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَ أَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا اَللّٰهُمَّ بِكَ أَسْتَعِينُ وَ عَلَيْكَ أَتَوَكَّلُ، اَللّٰهُمَّ ذَلِّلْ لِى صُعُوبَةَ أَمْرىِ، وَ سَهِّلْ عَلَىَّ مَشَقَّةَ سَفَرِى، وَارْزُقْنِى مِنَ الْخَيْرِ أَكْثَرَ مِمَّا أَطْلُبُ، وَاصْرِفْ عَنِّى كُلَّ شَرٍّ. رَبِّ اشْرَحْ لِى صَدْرِى وَ يَسِّرْ لِى أَمْرِى، اَللّٰهُمَّ إِنّىِ أَسْتَحْفِظُكَ وَ أَسْتَوْدِعُكَ نَفْسِي وَ دِينِي وَ أَهْلِي وَ أَقَارِبِي وَ كُلَّ مَا أَنْعَمْتَ عَلَىَّ وَ عَلَيْهِمْ بِهِ مِنْ اٰخِرَةٍ وَ دُنْيَا، فَاحْفَظْنَا أَجْمَعِينَ مِنْ كُلِّ سُوءٍ يَا كَرِيمُ.

🔸 Yola çıkarken iki rekât namaz kılıp, ardından Ayete'l-Kürsi okuyup Allah'a hamd ve Rasûlullah'ı salat-ü selamdan sonra kişi şu duayı okuyabilir:

🔸 Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Bana yardımcı bir kuvvet ver. Allah'ım Yalnız senden yardım diler, yalnız sana güvenirim.

🔸 Allah'ım bu işimin zorluğunu ve yolculuğumu kolaylaştır. Bana, dilediğimden fazla iyilik lütfet. Her türlü kötülüğü benden uzaklaştır. Rabbim! Gönlüme genişlik, işlerime kolaylık ver.

🔸 Allah'ım Kendimi, dinimi, ailemi, yakınlarımı, dünyada ve ahirette bize lütfettiğin nimetlerin hepsini sana emanet ediyorum. Ey keremi bol Rabbim! Bizi her türlü kötülükten koru.

Yolculuk adabı hakkında hadis-i şerifler YOLCULUK ADABI HAKKINDA HADİS-İ ŞERİFLER

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