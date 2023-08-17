Veda tavafından sonra yapılacak dua

Hac ve Umre vazifesini yerine getirdikten sonra Kabe 'ye veda etmek Müslümanlar için oldukça zordur. Peki, veda tavafında hangi duaları okumalıyız?

اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي قَضَى عَنَّا نُسُكَنَا . اَللّٰهُمَّ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَاطِرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَ مَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَٓا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِي وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشَرَكِهِ وَأَنْ أَقْتَرِفَ عَلٰى نَفْسِي سُوءًا أَوْ أَجُرَّهُ إِلٰى مُسْلِمٍ . اَللّٰهُمَّ أَسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ وَ فَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ وَ أَلْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ رَهْبَةً وَ رَغْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَأَ مِنْكَ اِلَّا إِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَ بِنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ . اَللّٰهُمَّ اَلْبَيْتُ بَيْتُكَ ، وَالْعَبْدُ عَبْدُكَ ، وَابْنُ عَبْدِكَ ، وَابْنُ أَمَتِكَ ، حَمَلْتَنِي عَلٰى مَا سَخَّرْتَ لِي مِنْ خَلْقِكَ ، حَتَّى سَيَّرْتَنِي فِي بِلَادِكَ ، وَبَلَّغْتَنِي بِنِعْمَتِكَ حَتَّى أَعَنْتَنِي عَلٰى قَضَاءِ مَنَاسِكِكَ ، فَإِنْ كُنْتَ رَضِيتَ عَنِّي فَازْدَدْ عَنِّي رِضًا وَ إِلَّا فَمِنَ الْآنَ قَبْلَ أَنْ يَنْآىَ عَنْ بَيْتِكَ دَارِي ، هٰذَا أَوَانُ انْصِرَافِي ، إِنْ أَذِنْتَ لِي غَيْرَ مُسْتَبْدِلٍ بِكَ وَلَا بِبَيْتِكَ ، وَلَا رَاغِبٍ عَنْكَ وَلَا عَنْ بَيْتِكَ ، اَللّٰهُمَّ فَأَصْحِبْنِي الْعَافِيَةَ فِي بَدَنِي وَالْعِصْمَةَ فِي دِينِي ، وَ أَحْسِنْ مُنْقَلَبِي ، وَارْزُقْنِي طَاعَتَكَ مَا اَبْقَيْتَنِي ، وَاجْمَعْ لِي خَيْرَيِ الْاٰخِرَةِ وَالدُّنْيَا إِنَّكَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . اَللّٰهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ . اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو فَلَا تَكِلْنِي إِلٰى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَ أَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَٓا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ .

🔺 Hamd, hac görevlerimizi yerine getirmemizi sağlayan Allah'a mahsustur.

🔺Gizli ve açık her şeyi bilen, göklerin ve yerin yaratıcısı, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım Senden başka hiçbir ilah olmadığına şehadet ederim. Nefsimin şerrinden, şeytanın şerrinden ve tuzaklarından, kendime karşı bir kötülük işlemekten veya herhangi bir Müslümanı böyle bir kötülüğe sürüklemekten sana sığınırım.

🔺Allah'ım Sana teslim oldum. İşimi Sana havale ettim. Ümit ve endişeyle Sana dayandım. Senden başka hiçbir sığınak ve dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin elçiye inandım. Allah'ım İşte Kâbe'nin yanındayım. Ben senin kulunum.

🔺Senin kulların olan bir anne babanın çocuğuyum. Bana lütfettiğin nimetlerle nice beldeleri aşarak bana buralara gelmeyi nasip ettin. Lütfunla beni buralara ulaştırdın ve hac görevimi yerine getirmeme yardım ettin. Allah'ım Eğer benden razı isen, bu rızanın artmasını lütfet.

🔺Yok eğer razı değilsen; Beytinden yurduma dönmeden önce şimdi nasip et rızanı! İşte dönüş vaktim gelip çattı ve izninle ayrılıyorum. Seni ve Kâbe'ni hiçbir şeyle değişmeyeceğim. Senden ve Beytinden asla yüz çevirmeyeceğim.

🔺Allah'ım, bedenime sağlık lütfet, dini hayatımı muhafaza buyur. Dönüşümü güzel eyle. Bana hayat lütfettiğin sürece sana tam anlamıyla bağlanmayı nasip et. Dünya ve Ahiret iyiliğini birlikte lütfet. Muhakkak ki senin her şeye gücün yeter.

🔺Allah'ım Senin verdiğine engel olabilecek, engel olduğunu da verebilecek hiçbir güç yoktur. Sana itaat etmediği takdirde, varlığı olanın varlığının, senin katında hiçbir yararı yoktur.

🔺Allah'ım Rahmetini umuyorum. Beni bir göz açıp kapayacak kadar bile nefsime bırakma. Durumumu her yönüyle ıslah eyle. Senden başka hiçbir ilah yoktur.